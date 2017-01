AUSTRIJSKI PREDSEDNIK O TRAMPU: On je ok, mada greši što se tiče klimatskih promena Austrija 10:04, 29.01.2017. 2

S tim u vezi je, u intervjuu bečkom dnevniku "Prese", rekao da predsednik SAD Donald Tramp nije glup, ali da je moguće da bi mogli prevagnuti kratkoročni interesi naftne industrije i proizvođača uglja.

Van der Belen je izrazio nadu da će na kraju ipak prevladati razumevanje.

Na pitanje bečkog dnevnika "Kronen cajtung" da li ga brine Trampov stil Van der Belen je podvukao da to nije njegov stil.

"Međutim u pitanju je manje stil nego određeni sadržaji. Na primer smatram da je veoma opasno da se dovodi u pitanje Pariski sporazum. Čitav svet je jedinstven u tome da je borba protiv klimatskih promena najveći izazov našeg doba. To me veoma zabrinjava", kazao je on.

Takođe je naglasio da nije zadatak predsednika Austrije da drži predavanje nekome.

"Mi smo neutralna zemlja koja je zainteresovana za dobre odnose sa svim zemljama. Međutim bilo bi glupo ne reći šta zabrinjava celu EU", uveren je Van der Belen.

Bečkom dnevniku "Esterajh" rekao je da veruje da predstoji dug period kriza.

"Postoji kineska poslovica koja glasi: želim ti da živiš u interesantno doba. Vreme je veoma interesantno. Situacija u EU je uznemiravajuća, izbori u SAD ostavljaju mnoga pitanja otvorenim. Veoma bi mi bilo krivo ako bi američka politika išla ka tome da minira rezultate sporazuma iz Pariza. To nas pogađa sve, ne samo polarne medvede. U ovom slučaju smo mi polarni medvedi. To sve će nas pratiti narednih godina", objasnio je Van der Belen.

Kada je reč o aktuelnim pregovorima članova koalicione vlade Austrije, između Socijaldemokratske partije (SPO) i Narodne stranke (OVP), on se nada da će voditi ka rezultatu da se ne održe prevremeni izbori.

