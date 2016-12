UPOZORENJE PRED ŠENLUČENJE: Kazne i do 10.000 evra za nedozvoljenu upotrebu vatrometa i pirotehnike! Austrija 07:02, 31.12.2016. 0

Onima koji ne poštuju zabranu prete visoke novčane kazne koje se kreću i do 10.000 evra ili u najgorem slučaju čak i kazna zatvora.

Feuerwerk zu Silvester: Achtung, diese Strafen drohen! - Heute.at https://t.co/zIwyB4oe6Q Oesterreich pic.twitter.com/vHsYB5BdcW — OEI Österreich (@oesterreich_OEI)

">December 28, 2016

Zabrana upotrebe pirotehničkih sredstava važi u blizini crkava i drugih bogomolja, dece, staračkih domova, zoo-vrtova, u blizini zapaljivih sredstava, a posebno benzinskih pumpi. Vlasti mogu da zabrane upotrebu pirotehničkih sredstava ne samo u ograničenim područjima nego i u celim opštinama gde preti izbijanje šumskih požara. Takav slučaj je trenutno u Koruškoj u Klagenfurtu, Vilahu, Hermagor,Spital na Dunavu, Folkermarkt i Volfsbergu u Tirolu u Lincu i Insbruku. Za ignorisanje ove zabrane zaprećene su novčane kazne u iznosu do 4.360 evra ili do četiri nedelje zatvora.

Ovo bi svi već trebalo da znaju ,ali nije loše da podsetimo: pirotehnička sredstva su eksplozivne naprave i neophodno je pažljivo rukovati sa njima, posebno ako su u pitanju deca ili lica koja su u alkoholisanom stanju. Svake godine u vreme novogodišnjih praznika desetine ljudi budu povređeno zbog nepravilnog korišćenja pirotehnike, petardi i raketa.

U Austriji je zabranjena upotreba pirotehnički sredstava koja nemaju jasnu kategorizaciju i upustvo na nemačkom jeziku. Takođe zabranjeno je upotreba pirotehnike iz "kućne radinosti", zbok kojih je bilo i smrtnih slučajeva. One koji se ogluše o zabranu očekuje kazna u iznosu do 10.000 evra ili do šest nedelja zatvora.



Vatrometi su kategorizovani u više kategorija ,te tako one sa klasom F1 mogu koristiti lica starija od 12 godina, klasu F2 smeju koristiti lica starija od 16 godina , dok je za sredstva sa oznakama F3 i F4 potrebna posebna dozvola. Svi koji se ogluše o ova pravila biće kažnjeni u novčanom iznosu do 3.600 evra ili do tri nedelje zatvora.

