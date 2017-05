DOLIJAO: Srbin u Parizu švercovao antički novac

PARIZ - Francuska policija uhapsila je početkom maja u Parizu starijeg Srbina zbog sumnje da se bavio švercom antičkog novca, saznaje Kurir.



Kako navodi naš izvor upućen u dešavanja u francuskoj prestonici, sumnja se da je Srbin bio deo organizovane međunarodne kriminalne grupe.

- Bavili su se krijumčarenjem izuzetno retkog antičkog rimskog novca. Policija je duže vreme pratila ovu grupu, da bi ih početkom maja uhapsili u Parizu. Među privedenima se našao i naš državljanin - otkriva naš sagovornik.



Pokušaj prodaje



Prilikom hapšenja, kod našeg državljanina su otkriveni različiti novčići koji se tretiraju kao nacionalno blago više zemalja.

- Ispostavilo se da je on u Parizu trgovao novčićima koji potiču iz lokalnih kovnica novca rimskih vladara. Tako su među njegovom „robom“ pronađeni izuzetno vredni novčići koji potiču iz Sirije, Turske, Bugarske i Srbije, nekadašnjih rimskih provincija. Uobičajeno je da se ovakve antičke vrednosti smatraju nacionalnim blagom. Istraga je pokazala da su vredne novčiće želeli da prodaju aukcijskoj kući „Šmit“ - objašnjava izvor Kurira.



Prema saznanjima do kojih je Kurir došao, uhapšeni Srbin je duže vreme poslovao u Francuskoj.

- Ljudi bliski njemu su pričali da ima poslove u glavnom gradu Francuske i da se tamo bavi umetninama. Gotovo i da nisu krili da on trguje antičkim novcem, ali to, naravno, nisu predstavljali kao kriminalnu aktivnost, već kao legalni posao - navodi naš sagovornik.



Obavešten MSP



Kako nezvanično saznajemo, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije dobilo je informaciju o hapšenju Srbina.

- MSP je javljeno da je uhapšen srpski državljanin koji je u Francuskoj radio kao vozač. Međutim, nije precizirano zbog čega - dodao je naš izvor.



Podsetimo, Sirija je bila deo Rimskog carstva od 64. godine pre nove ere. Prestonica provincije bila je Antiohija, a u zemlji su se nalazile čak tri rimske legije. Novčići izrađeni u ovoj provinciji veoma su traženi među kolekcionarima antičkog novca. Na specijalizovanim sajtovima na internetu mogu se pronaći različiti primerci, a cene variraju od 42 do nekoliko stotina dolara.

- Zarada od krijumčarenja ovog novca izuzetno je velika. Nekada se jedan jedini novčić može prodati za 500 evra. Rizik je veliki jer su zatvorske kazne za ovo delo izuzetno velike - objasnio je jedan od ljudi upućen u posao stranim medijima.





Marija Ivanov