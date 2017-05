SKOČILA S MOSTA JER SU JE VEZIVALI I TUKLI Šokantna ispovest oca devojke koja je HTELA DA SE UBIJE!

Aleksandar se obratio medijima kako bi se zahvalio Damjanu Oklopdžiću, momku koji je alarmirao okolinu i spasao joj život.

- Povredilo me je što su neki mediji dali sebi slobodu da nagađaju da je to uradila zbog siromaštva. Nisam imućan, ali ni beda, ni sirotinja. Dok ima oca, imaće i šta da jede. Hteo sam, pre svega, da se zahvalim čoveku koji ju je video i zvao u pomoć i zahvaljujući kome se sve završilo bez posledica - započinje otac, i dalje potresen.

Otac objašnjava stvarni, strašni razlog zbog kog se njegova tako mlada kćerka odlučila da oduzme sebi život, uz napomenu da bi dao sve da se to nije dogodilo.

- Do avgusta prošle godine bila je sa majkom, očuhom i bakom. Vezivana je, tučena, živela je kao pas. I očuh ju je zlostavljao, u toku je suđenje zbog toga, uz nas je i Trauma incest centar – dodaje on.

Tortura je, tvrdi, bila još gora kada bi se devojčica požalila.

- Nije smela ništa da mi kaže. Sve bi izokola govorila, u blažoj formi. Kada bih odreagovao, dobijala bi batine. Jednom sam otišao u policiju i prijavio da postoji sumnja da je zlostavljaju, ali niko od nadležnih nije reagovao – kaže nemoćno.

Tragedija je izbegnuta u poslednji čas.

- Ona je sada fizički dobro, srećom prošla je bez posledica, samo modra. Psihička pomoć, i ranije joj je bila pružana, ali tek sledi. A ja, nisam ni ja pametan u ovim trenucima. Nosim se kako moram, ne kako se osećam, zbog nje – kaže Aleksandar D.

