EKSKLUZIVNO! NOVA OTKRIĆA FORENZIČARA O UBISTU U BORČI: Ubica sa policijom tražio leš pevačice!

Osmatranje terena Tim stručnjaka Centra za forenzička istraživanja utvrdio da je zločinac bio uz policiju tokom potrage kako bi procenio kad je najbolje da telo baci u kanal



BEOGRAD - Ubica Jelene Marjanović najverovatnije je bio na nasipu u Crvenki kod Borče dok je policija pretraživala teren u večeri kada je suprug Zoran prijavio nestanak pevačice „Granda“, smatra tim stručnjaka Centra za forenzička istraživanja iz Novog Sada (CFI).



Na osnovu njihove detaljne analize, u koju je Kurir ekskluzivno imao uvid, oni su došli do zaključka da je Jelenino telo u kanal bačeno posle završetka policijske potrage za njom, a pre nego što je telo pronađeno u kanalu.



Zemljani put



- Taj ko je dovezao telo znao je da je potraga završena. To je mogao da sazna samo na dva načina - tako što je sam bio tamo ili je imao pomagača koji mu je dojavio da na nasipu nema više nikoga. To znači da su ubica ili saučesnik bili na nasipu i koordinirali kada da je bezbedno telo bude bačeno - objašnjava za Kurir direktor CFI doktor Nenad Šipka. On ukazuje na fotografije sa mesta zločina, na kojima se vidi da je u blizini dela kanala u kom je telo pronađeno zemljani put kojim su kola mogla da se dovezu do tog mesta.

Podsetimo, 2. aprila prošle godine Zoran Marjanović je prijavio nestanak supruge na nasipu, gde je otišla da trči. Policija s psima je iste večeri počela pretragu terena, ali je njeno telo u kanalu pronađeno tek sledećeg dana. Šta se dešavalo u međuvremenu, misterija je do današnjeg dana.

Izvor informacija



- U ovakvim slučajevima uvek je glavni osumnjičeni suprug. Zbog toga je ključno pitanje koje je poslednje vreme, precizno u sat, kada je Jelena Marjanović bila živa, a da izvor informacija nije suprug. Da bi informacija bila verodostojna, potrebno je da izvor informacije bude neko ko nema interesa u ovom slučaju - objašnjava za Kurir Nenad Šipka.



Stručnjaci ovog centra nisu imali uvid u zvanična dokumenta iz istrage, ali napominju da na osnovu informacija raspoloživih iz medija, a po kojima su povrede koje je pevačica zadobila locirane u predelu glave, mogu zaključiti da je malo verovatno da je ona ubijena na mestu na kom je njeno telo pronađeno.

- Takve povrede bi obavezno ostavile trag krvi na tlu gde se povređivanje dogodilo. Drugo važno pitanje je i da li je bilo tragova kriv na širem mestu pronalaska tela Jelene Marjanović. Ako jeste, moguće je da je usmrćena na širem licu mesta, pa preneta i bačena u kanal. Ako nisu, Jelena Marjanović nije ubijena na širem licu mesta - navodi se u delimičnoj rekonstrukciji koja bi mogla da pomogne da zločin bude rešen posle 16 meseci.

Psi



Šipka ukazuje na to i da obučeni psi nisu pronašli te večeri trag, a da je telo otkriveno sledećeg dana, što ukazuje na veliku verovatnoću da telo nije bilo u kanalu. Prema ovom nalazu, ono je najverovatnije tu doneto između četiri i šest ujutru.



- Važno pitanje za istragu je i ko je sve od rođaka i prijatelja bio na nasipu, kako je saznao za događaj i u koje je vreme došao na nasip - objašnjavaju stručnjaci iz Centra za forenzička istraživanja, koji su učestvovali u razrešavanju brojnih zločina na teritoriji naše države.

Demantovao Zorana

MUŽ NIJE MOGAO DA JE IZGUBI IZ VIDA



Prema rečima direktora CFI, na osnovu uviđaja na mestu na kom je Jelena nestala, stručnjaci su utvrdili da nije moguće da ju je suprug izgubio iz vida kada je otrčala.

- Razdaljina između prve i druge rampe je 1.685 metara, a to znači da je mogao da je izgubi iz vida samo ako je stigla do druge rampe. Nema šanse da on sa mesta na kom je, prema sopstvenoj izjavi, stajao ne vidi ukoliko bi joj se nešto dogodilo u blizini mesta na kom je telo pronađeno - objašnjava Nenad Šipka. Osim toga, kako navodi, mesto na kom je pronađena samo je 350 metara od stadiona, pa je to još jedna činjenica koja ukazuje da bi neko morao da vidi ili čuje da se nešto dešava.

Kurir.rs/J. Spasić/M. Ivanov