ŠOKANTAN OBRT! UBICA POMAGAO POLICIJI? Ispituje se ko je Jelenu tražio po nasipu!

BEOGRAD - Jedan od ključnih tragova u otkrivanju ubice Jelene Marjanović (33) mogao bi da bude otkrivanje osobe koja je u vreme potrage za njom dolazila na nasip Crvenka u Borči, iako je u medijima nestanak pevačice objavljen nekoliko sati kasnije, saznaje Kurir.



Kako je Kurir pisao, forenzičari su došli do zaključka da je ubica najverovatnije bio na nasipu dok je policija pretraživala teren kada je njen suprug Zoran Marjanović prijavio nestanak.



Kako su saznali



Prema rečima našeg dobroobaveštenog izvora, pitanja čiji bi odgovori mogli da dovedu do razrešenja misterioznog ubistva jesu ko je sve bio na nasipu u vreme potrage, kako i kada su ti ljudi došli na nasip, kao i kako su saznali da je pevačica nestala, iako je mnogo kasnije nestanak objavljen u medijima.

- Jedna od stvari koja bi mogla da dovede do Jeleninog ubice ili do njegovog pomagača jeste da se najpre utvrdi koji su to Jelenini prijatelji, rođaci i poznanici bili na nasipu dok se još verovalo da je ona nestala. Zatim, morala bi se proveriti međusobna komunikacija svih tih ljudi pre, za vreme i posle prijavljivanja nestanka. Ono što je možda najvažnije jeste da bi trebalo utvrditi kako su svi oni ponaosob saznali za nestanak Marjanovićeve i kako i odakle su došli na nasip, kao i u koje tačno vreme - objašnjava naš izvor upućen u slučaj.



Naš sagovornik dalje kaže da ukoliko bi se ispitivanjem došlo do osobe koja je na nasipu bila, a da joj niko nije javio šta se tamo dešava, to bi najverovatnije dovelo do raspleta brutalnog ubistva.



Nije došao slučajno



- Kako bi neko inače mogao da zna da se u Crvenki traga za nestalom ženom, a da mu neko to nije javio. Naravno, ako isključimo ljude koji žive na nasipu i one koji su se kao prolaznici slučajno tu zadesili kada je stigla policija, svi drugi su od nekoga morali da dobiju tu informaciju, jer gotovo je nemoguće da neko tek tako, stihijski dođe na nasip i traga za pevačicom.

Znači, svi koji su tamo bili morali su od nekoga da saznaju da je Jelena nestala - zaključuje naš sagovornik.



Kurir / E. K.