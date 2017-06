SPREČEN ŠVERC 10 TONA NAFTE: Zaplenjeni gorivo, barža i čamac kod Slankamena

BEOGRAD - Carinici su sprečili krijumčarenje 10 tona nafte na Dunavu, a pored goriva, zaplenili su i baržu, kao i čamac koji ju je vukao, saopšteno je iz Uprave carina.

Kako je navedeno, krijumčarenje nafte otkriveno je višednevnim osmatranjem poteza reke u blizini Slankamena, gde su uočen sumnjivi čamac koji je vukao baržu, te su krijumčari bili primorani da čamac i baržu prinudno zaustave u jednom od kanala na desnoj obali reke, na 1.220 kilometru leve obale Dunava.

Dve osobe koje su upravljale krijumčarskim čamcem, iskočile su iz njega i pobegle kroz šumu, ostavljajući za sobom i čamac i baržu punu goriva, a carinici su potom zaplenili sve što se zateklo u rečnom kanalu i organizovali izvlačenje plovila i goriva koji će do okončanja prekršajnog postupka biti uskladišteni pod carinskim nadzorom.

Utvrđeno je da se radi o barži čija je nosivost 10 tona goriva, pa kada se tome doda i vrednost samog čamca i barže, ukupna visina otkrivenog prekršaja procenjuje se na oko dva miliona dinara.

Glavni razlog za krijumčarenje akcizne robe, u koju spada i nafta, je ogroman profit koji se ostvaruje na razlici u ceni, krijumčari to gorivo kupuju direktno sa brodova u tranzitu i to tako što im se približavaju malim čamcima sa jakim vanbrodskim motorima koji vuku tank barže zapremine i do 20 tona, a kasnije to gorivo preprodaju na domaćem tržištu.

