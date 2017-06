SKANDAL! SRPSKI POLITIČAR SLAO JEZIVE PORUKE MALOLETNICAMA: Ne teraj me da budem pokvaren, bolje milom nego silom

"Čekam te kod internata. Kad te vidim, uzbuđuješ me. Sanjam te golu u krevetu. Bolje milom nego silom. Nećeš pobeći. Ne teraj me da budem pokvaren. Bićeš samo moja."



Ovo su samo neke od nekoliko stotina bezobraznih i uznemiravajućih poruka koje je, navodno, S. C. (57), lokalni političar iz Trgovišta, slao maloletnim devojčicama.

Lokalnog moćnika, vlasnika firme i odbornika Osnovno javno tužilaštvo u Vranju sumnjiči za pedofiliju.

On je, prema navodima roditelja maloletnica, četiri devojčice iz kraja progonio, uznemiravao i slao im neprimerene poruke od 2015. do 2016, od kojih one i danas vuku traume.

Kako je tužiocima ispričala maloletna D. M., ona nije znala ko joj šalje uznemiravajuće poruke dok se nije poverila drugarici. Onda su shvatile da obe imaju istog progonitelja!

S. C., koji se tereti za pedofiliju, u jednom danu devojčici je poslao više od 100 poruka! Ocu maloletnice tada je prekipelo i prijavio je lokalnog političara.

- Zahtevamo od državnih organa da nas zaštiti. Zbog njegovih bolesnih postupaka još smo u grču i pod stresom. Sram ga bilo, i on ima ćerku.

Upropastio nam je porodicu - priča jedan od roditelja zlostavljanih devojčica koji nije želeo da ugrozi privatnost svoje ćerke, te je želeo da ostane anoniman.

Portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Mirjana Vukoičić Jovčić izjavila je da je u toku postupak preduzimanja dokaznih radnji protiv S. C. zbog ugrožavanja sigurnosti, zlostavljanja i mučenja. Osnovano se sumnja da je ovaj preduzetnik 2015. i 2016. godine slao bezobrazne i uvredljive poruke, uznemiravao i seksualno zlostavljao maloletne učenice N. M., A. S., D. M. i M. K.

Slučajevi pedofilije su u nadležnosti zamenice osnovnog javnog tužioca u Vranju Emilije Tončić, koja je istakla da je predmet delikatan i da su izjave maloletnica potresne i uznemiravajuće.

Centar za socijalni rad: Podigla se prevelika prašina oko slučaja

Direktorka Centra za socijalni rad u Trgovištu Milena Kostić Nedeljković izjavila je za "Blic" da je slučaj pedofilije sa zakašnjenjem od pet meseci ovoj ustanovi prijavio B. M., otac jedne od oštećenih maloletnica.

- O nemilom slučaju obavešteni smo tek posle pet meseci, pošto su maloletne devojke i njihovi roditelji već dali izjave tužilaštvu u Vranju. Znam za dva slučaja i poznajem S. C. Mislim da se digla prevelika medijska prašina oko ovog slučaju - rekla je direktorka Centra za socijalni rad.

(Kurir.rs/Blic/Veselin Pešić)