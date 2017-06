MIROSLAV ILIĆ ŽRTVA OBRAČUNA CG KLANOVA: Specijalci uleteli na njegov nastup u Bijelom Polju

Srpskom pevaču otkazan nastup, slično prošli i Aca Lukas, Bane Mojićević, Aca Pejović i Saša Matić

BIJELO POLJE - Crnogorska policija je u noći između petka i subote upala u klub „Sparta“ u Bijelom Polju neposredno pred početak koncerta poznatog pevača Miroslava Ilića i prekinula nastup zbog dojave o postavljenoj bombi! Kako prenose crnogorski mediji, poziv o postavljenoj bombi najverovatnije je stigao iz Srbije.



Odmah po prijemu poziva policijska antidiverziona ekipa je došla u diskoteku i ispraznila je.



Upala policija



- Klub je bio pun gostiju, atmosfera je bila odlična. Gosti su željno iščekivali da Miroslav Ilić izađe na binu da peva, ali to se nije dogodilo. Samo nekoliko minuta pre Ilićevog izlaska pred publiku u lokal je upala policija i preventivno izbacila sve napolje. Diskoteka je detaljno pregledana i utvrđeno je da u objektu nema bombe, to jest da je dojava bila lažna - pišu tamošnji mediji.



Pevač Miroslav Ilić potvrdio je za Kurir da nije održao nastup u Bijelom Polju.

- Da li ste vi pre mene zvali Acu Lukasa, Acu Pejovića, Baneta Mojićevića, Sašu Matića? To se i njima desilo u proteklih nekoliko meseci, i to na istom mestu, nisam ja prvi. Mi nemamo ništa s tim, nije to do nas, niti zbog nas. Ja sam opušten, idem dalje, evo me u Podgorici - rekao je Ilić i dodao da policija njega nije ispitivala:

- Na kraju su mi se izvinili i rekli da samo rade svoj posao.



Obračun klanova



Inače, od kraja marta bilo je čak 20 lažnih dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u tom klubu, a vlasnici crnogorskih klubova, tržnih centara i hotela već mesecima muče muku sa učestalim lažnim dojavama, koje mahom stižu sa srpskih i bosanskih jednokratnih telefonskih brojeva.

- Od svih lažnih dojava inspektori su uspeli da rasvetle samo jednu, nakon koje je 29. aprila ispražnjena podgorička diskoteka „Bigl“. Za tu dojavu osumnjičen je navodno član jednog klana Vladimir Roganović, čiji su branioci demantovali policijske navode - podsećaju crnogorski mediji.



Prema nezvaničnim podacima, crnogorska policija sumnja da su učestale lažne dojave zapravo jedan vid obračuna između zaraćenih crnogorskih klanova.



