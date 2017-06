SLAVLJE U TRENU PRERASLO U HOROR: Novosađani zapucali na svadbi, pa pogodili devojčicu (10)

NOVI SAD - U novosadskom naselju Alibegovac juče popodne zalutali metak ranio je desetogodišnju devojčicu koja je bila na rođendanskoj žurki u dvorištu jedne kuće, a navodno, metak je ispaljen tokom svadbenog veselja u obližnjem restoranu.

Prema rečima žene koja je prisustvovala proslavi rođendana, dvadesetak dece igralo se u dvorištu kada se čulo da je nešto proletelo kroz krošnju drveta i pogodilo nesrećnu devojčicu.

- Devojčica je pogođena u ruku i krv je počela da šiklja na sve strane. Brzo smo zaustavili krvarenje i devojčicu odvezli u Dečiju bolnicu. Tamo su joj očistili i zašili ranu, ali po dolasku kući devojčici nije bilo bolje jer su bol i otok oko rane postajali sve veći. Roditelji su je vratili u bolnicu i tek tada je posle snimanja utvrđeno da joj je metak u ruci – priseća se žena nemilog događaja kome je prisustvovala.

Priča da je odmah obavestila policiju o incidentu te da je patrola veoma brzo izašla na teren i da su policajci tokom uviđaja pronašli još dva metka u susednom dvorištu koji su verovatno ispaljeni tokom istog slavlja. Devojčica je i dalje u bolnici i oseća se dobro.

Meštani Alibegovca kažu da u tom kraju pucnjave tokom svadbenih veselja u dva lokalna restorana koja su praktično specijalizovana za takve vrste proslava nisu retkost.

- Nekoliko puta smo prijavljivali pucnjavu ali kada je policija izlazila na teren svi su se pravili blesavi i uvek su negirali da je bilo pucnjave. Šta onda preostaje policiji? Da pretresa stotine zvanica? Koliko ja znam, nikada niko za to nije bio kažnjen i samo smo čekali da nam stignu strašne vesti. Eto, upravo se to dogodilo danas i nadam se da će već jednom neko odgovarati za nasumično pucanje te da će to prestati jednom za svagda – priča jedna Alibegovčanka.

Policija povodom ovog nesrećnog slučaja još nije izdala zvanično saopštenje.

