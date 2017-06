JEZIVA ISPOVEST ŽENE IZ ARANĐELOVCA: Bivši me namamio u auto, pa pretukao i silovao!

Noć 11. juna bila je najteža u životu Aranđelovčanke B.M. (32).

Bivši nevenčani suprug, A.I. (29), sa kojim ima ćerku od dve i po godine, na prevaru je namamio u automobil, odvezao na Bukulju, pretukao i silovao.

Svoju ispovest odlučila je da ispriča dva dana kasnije, kako bi svim ženama, koje su prošle kroz pakao nasilja, poručila da ne smeju da ćute.

"Posle svega što mi je uradio te noći, razmišljala sam šta da radim. S jedne strane, ako ga prijavim policiji, pomislila sam obrukaću i sebe i dete koje imam sa njim. Ali sam shvatila da to nije moja bruka, nego njegova i prijavila sam ga. Najviše zbog toga da mi to ponovo ne bi uradio. Iste noći sam otišla u Hitnu pomoć, ispričala sam sve šta mi je uradio. Lekari su pozvali policiju i on je uhapšen", priča B.M.

Stravično nasilje koje je preživela te noći počelo je njegovim pozivom za pomoć.

"Bila sam u kući sa bebom, i momkom sa kojim sada živim. Pozvao me je oko sat posle ponoći. Rekao mi je da je ispred moje kuće, zamolio me je da izađem, da mu treba pomoć. U papučama sam izašla na ulicu. Odmah sam videla da je pijan. I zbog toga je i tražio pomoć. U blizini je bila policijska patrola, bojao se da sam ode do svog automobila da ga ne bi zaustavili. Molio me ja da pođem sa njim... Da sam znala šta će da usledi, nikad ne bih pošla, i to je moja najveća greška", počinje priču B.M., dok u krilu ljulja svoju ćerkicu.

Kada su oboje došli do automobila, A.I. se ponudio da B.M. vrati do njene kuće, strahujući navodno da je ne napadnu psi lutalice.

"Sela sam u automobil, misleći da će mi odvesti do kuće, ali on je krenuo drugim putem. Znala sam da tako pijanom ne mogu da naređujem. Molila sam ga da me vrati kući, bojala sam se da mi se beba ne probudi. Molila sam ga zbog našeg deteta, ali on je samo izgovarao: "Nema kući"", priča B.M.

Zastaje u govoru, a onda uz težak uzdah iz grudi, nastavlja:

"Dovezao nas je na Bukulju. Tu je skrenuo sa glavnog puta i stao. Odmah je počeo da me udara. Šakom me je udario preko lica, ugrizao me za obraz... Nisam imala šanse da se branim. Ja imam 40 kilograma, probleme sa srcem od 15. godine, a on ima 90 kilograma... Onda me je silovao. Na svaki moj vrisak, na svako moje: "Nemoj", udarao me je po glavi, svaki put sve jače. Nogu mi je priklještio uz vrata, nisam mogla da se pomerim. Plakala sam, vrištala, molila, ništa nije pomoglo. Nije ga bilo briga", priča B.M.

Kada se sve završilo, B.M. je ćutala. Suze su joj se slivale niz obraz.

"Htela sam da iskočim iz automobila, ali nisam smela, bila sam paralizovana od straha. Samo sam osećala suze, koje se slivaju. Nisam mogla da progovorim. Knedla mi je stajala u grlu. Strahovala sam da će ako progovorim učiniti nešto još gore. A on je pričao šizofreno: "Eto, uradio sam šta sam hteo. Tebi iz inata". Pričao je i kako bije i sadašnju ženu, sa kojom živi od našeg razlaza, a ta žena je pred porođajem. Rekao je: "Da li je ovo do mene ili vas žena? Vi ste krive što moram da vas bijem"", priča B.M.

Sve vreme do kuće u Aranđelovcu je, kako kaže, ćutala. Mislila je samo na svoju ćerkicu koja je čeka kod kuće. Brinula se i kako će reagovati njen sadašnji momak, koji je ostao sa njenom ćerkom. Iz automobila je izletela i pre nego što je zakočio ispred njene kuće.

Kao da se ništa nije desilo, doviknuo joj je kroz prozor: "Doći ću sutra po dete".

"Mom momku je sve bilo jasno čim me je video u iscepanoj odeći i sa masnicom ispod oka. Krenuli su bolovi. Oko 4. sata ujutru sam otišla u Hitnu pomoć, onda je došla policija. Usledili su pregledi. A.I. su uhapsili istog jutra. Policija mu je odredila zabranu prilaska za 48 sati, toliko oni mogu. Sada je na redu sud" , kaže B.M

Čim se porodila počeo da je bije

B.M. kaže i da je sa A.I. u vezi bila 10 godina, do 2015. U drugom stanju ostala je 2013. godine. Rodila je ćerkicu, koja nije imala ni šest meseci kada su se razišli.

"Ostavila sam ga zbog batina, koje su počele posle porođaja. Maltertirao me je i fizički i psihički. Nije radio, ali je uzimao moju platu. Trošio je novac na sebe, nije ga bilo briga šta treba detetu. Ostavila sam ga, a on se odrekao starateljstva nad detetom", priča B.M.

Sada se boji da će joj se A.I. osvetiti po izlasku iz zatvora.

Uprkos tom strahu, odlučila je da ovom izjavom pomogne sebi i svim ženama koje trpe nasilje.

