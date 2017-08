BRUKA U ALEKSINCU: Svratila da registruje auto, pokrao je policajac?!

ALEKSINAC - Policajac A. C. koji radi na upravnim poslovima u Aleksincu pokrao je ženu koja je došla u MUP da podnese zahteve za registraciju vozila.

On je iz njene torbe uzeo novčanik u kojem je bilo 1.200 dinara i kreditnu karticu sa koje je skinuo 22.000 dinara.



Osumnjičeni A. C. je juče priveden, a prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla i automatsku pušku za koju najverovatnije ne poseduje dozvolu, pišu Novosti. Sve se dogodilo 8. avgusta popodne, kada je pedesetčetvorogodišnja Aleksinčanka došla da preda papire za registraciju vozila, jer radi u agenciji koja se time bavi. Nju je službenik vratio po još neke papire, te je ona u tom trenutku zaboravila torbu na šalteru.

- Kada sam se posle nekoliko minuta vratila, zatvorila sam tašnu ne sumnjajući ništa, jer računam da sam u MUP bezbedna - rekla nam je žrtva pljačke, koja je želela da ostane anonimna.

- Kad sam se vratila u agenciju, krenem kući i svratim do radnje da kupim nešto majci. Tada sam primetila da mi nema novčanika. Odem do banke i vidim da rade do 4. Pozvala sam ih telefonom da prijavim da mi je nestao novčanik i oni su rekli da će odmah blokirati karticu. Moja je greška što sam pin nosila pored kartice zapisan. U 15.11 ceo minus je bio podignut.

Žena je sve prijavila policiji, ali još ne zna da li je njen novčanik pronađen i hoće li joj novac biti vraćen.

Kako za list kaže izvor blizak policiji, ustanovljeno je da je novčanik uzeo policajac koji radi registracije vozila, koji je odmah otišao do prvog bankomata i podigao sav novac jer je pin bio upisan pored kartice. Njega je, kako se saznaje, policija privela u četvrtak uveče, a prilikom pretrage stana, u njegovoj kući pronađeno je i oružje.

(Kurir.rs/Večernje novosti/J. Ćosin/Foto: Kurir/Ilustracija)

