ISPOVEST ODBEGLE SNAJKE IZ POŽAREVCA: Sramota me je da pričam šta sam sve trpela, pobegla sam iz pakla u poslednjem trenutku

Nevena Savović (26) iz Požarevca, koja je bila žrtva otmice, fizičkog i psihičkog maltretiranja, u ispovesti tvrdi da je u poslednjem trenutku pobegla iz pakla u kome je sedam godina živela sa nevenčanim suprugom Nenadom Ilićem (30).

- Trpela sam batine godinama. Sramota me je da pričam šta mi je sve radio. Kad je došao u Bobovo nadomak Svilajnca kod mojih prijatelja koji su mu osigurali sklonište, odmah je počeo zverski da me udara! Zapretio mi je da će me zbog bekstva od kuće skinuti golu, vezati za drvo i zapaliti! Vikao je da će mi on presuditi i da više nikada neću videti decu - drhtavim

glasom priča Nevena Savović (26) za Alo, koja je posle otmice sa ćerkom (5) i sinom od 17 meseci vraćena kod prijatelja koji su joj našli novo sklonište.

foto: Profimedia

Nevena Savović tvrdi da je Slađan Strainović posle drame koja se pre 15 dana odigrala u Bobovu njoj i deci iznajmio stan u drugom gradu i obezbedio joj nešto novca, hranu i pelene za sina dok se sama ne snađe.

- Neizmerno sam zahvalna porodici Strainović, koja me nije ostavila na cedilu kad su svi digli ruke od mene i dece. Krivo mi je što su zbog svoje ljudskosti i dobrote i sami bili ugroženi, jer ih je napao moj bivši suprug sa članovima porodice. Kada su čuli šta sam sve preživela, ponudili su mi privremeni smeštaj. Kod svoje majke nisam mogla da odem, jer nema prostora niti uslova za život. Tamo uopšte nije sigurno, jer me je Nenad posle odlaska od kuće prvo tražio kod majke. Išao je da proverava da li se krijem negde u blizini. Jednostavno, nije mogao da podnese što sam mu rekla: “Dosta!”, i što sam odlučila da stavim tačku na fizičko i psihičko

maltretiranje, kako njegovo tako i njegove porodice - u jednom dahu priča Nevena.

foto: Profimedia

Prema njenim rečima, o svojim problemima je obavestila policiju i Centar za socijalni rad i posle toga otišla od siledžije. - Još iz glave ne mogu da izbacim slike upada u kuću Strainovića.

Izvukli su me iz sobe i bukvalno me izbacili kroz prozor! Dok su me vukli

uzbrdo ka parkiranom automobilu, videla sam kamere na jednoj kući koje su sve to snimile. Bila sam sigurna da živu glavu neću izvući i da decu nikada više neću videti, ali me je policija spasla! Rekla sam policajcima za te kamere, jer im od snimka ne treba veći dokaz! Dobila sam privremeno starateljstvo nad decom i gledam gde ću - gotovo plačući kaže Nevena i tvrdi da nije u vezi sa Danijelom Strainovićem.

- On je divan i pažljiv. Osam godina je mlađi od mene i ima svoj život i devojku u Austriji.

Upoznao nas je zajednički prijatelj i krivo mi je što je neko njegovu dobrotu pogrešno protumačio - poručila je nesrećna žena na kraju razgovora.

Dobrotvor bio beskućnik

Slađan Strainović, koji je pružio utočište nesrećnoj ženi, kaže da je slične nedaće osetio na svojoj koži.

foto: Shutterstock

- Pre 17 godina sam se našao na ulici usred zime sa suprugom i Danijelom, koji je tada bio beba. Od otpada sam za nas prvo napravio neku malenu prostoriju, a vremenom i sadašnju kuću. Kako ja, koji sam imao težak život, da nemam razumevanja za tu ženu i njenu decu?! Pomogao sam joj i uvek ću drugima priskočiti upomoć u skladu sa svojim mogućnostima. Voleo bih da još neko pomogne Neveni kako bi imala neku budućnost. Upućujem apel dobrim ljudima da reaguju i da im pomognu da normalno žive! - rekao nam je Slađan Strainović.

Jetrva: Nemam šta da kažem

Posle hapšenja članova porodice Ilić u selu nadomak Požarevca sudija za prethodni postupak je Neveninom svekru Prvoslavu, deveru Senadu i bišem suprugu Nenadu Iliću odredio pritvor do 30 dana.

Jetrva Jelena Savić (25) je posle 48 sati provedenih u policiji puštena da se brani sa slobode. Pozvali smo juče Jelenu Savić da bismo čuli njenu verziju nesvakidašnjeg događaja, ali ona nije bila raspoložena za razgovor. - Molim vas, nemojte da me zovete i uzemiravate! Nemam šta da vam kažem - kratko je rekla Jelena i prekinula vezu.

(Kurir.rs/Alo, E.Sadiku)