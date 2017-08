UBICU SA PUMPE ODAO DNK NA NOVČANICI: Osumnjičeni za brutalno ubistvo Kristine (20) pao zbog hiljadarke!

BEOGRAD - Jedan od ključnih dokaza koji su doveli do hapšenja Miloš Srebrića (35) zvanog Flekica, osumnjičenog da je 25. maja na benzinskoj pumpi „NIS Petrola“ u Velikom Mokrom Luku ubio radnicu Kristinu Kaplanović (20), bio je DNK pronađen na novčanici koja mu je ispala prilikom bekstva, saznaje Kurir.



Kako nezvanično saznajemo, nakon što je od radnika pumpe pod pretnjom pištoljem uzeo 10.000 dinara i pucao nesrećnoj devojci u glavu, Srebrić se dao u bekstvo.



Pao i na poligrafu



- Dok je bežao, ispala mu je jedna novčanica od 1.000 dinara, koju je policija pronašla tokom uviđaja. Na njoj je pronađen DNK, a analizom je otkrivena podudarnost koja ne ide u korist Srebrića. Ovo je svakako, pored poligrafskog ispitivanja koje nije prošao i još nekoliko DNK dokaza s pumpe, još jedan od brojnih dokaza za sumnju da je upravo on počinio ovo brutalno ubistvo - objasnio je izvor Kurira upućen u istragu.



Naš sagovornik kaže da je otežavajuća okolnost za Srebrića to što su ga Kristinine kolege prepoznale u policiji.

- Iako je nosio maramu preko lica u vreme pljačke, radnici pumpe uočili su mu fleku na glavi i specifične svetle oči - priča izvor Kurira.



Kockice zločina polako se slažu jer se pretpostavlja i kako je Srebrić napao baš tu pumpu.

- On profesionalno radi kao vozač u jednoj poznatoj kompaniji. Prelazi dnevno mnogo kilometara po Beogradu i okolini, pa je, s obzirom na to da je na ovoj pumpi često sipao gorivo, skovao plan pljačke. Pored pumpe koja se nalazi na izlazu iz grada i noću nema gužve nalazi se šumarak. Nakon napada on je kroz taj šumarak pobegao i brzo se izgubio u mraku. Verovatno je u blizini ostavio kola - priča naš sagovornik i dodaje:

- Uostalom, na tvrdnje da je na pumpi nađen njegov DNK, Srebrić je potvrdio da je tu često dolazio, ali samo kao kupac.



Krug se zatvorio



Izvor Kurira iz istrage objašnjava zašto je bilo veoma teško naći ubicu.

- Miloš je najverovatnije radio sam i zato smo puna tri meseca tražili ubicu. Ukoliko ih ima više, dođe se lakše do informacije o zločinu. Priveli smo i saslušali na desetine osoba. Trud se na kraju isplatio, jer se krug oko ubice konačno zatvorio - kaže naš sagovornik.



Srebrić je inače ranije osuđivan zbog pljački, a u novembru prošle godine izašao je iz zatvora. Njegova nevenčana supruga je trudna i uskoro treba da se porodi.



J. Spasić - J. Rafailović



MUP obavestio oca o hapšenju Srebrića NEKA OSTANE DOŽIVOTNO NA ROBIJI

Da je osumnjičeni za Kristinino ubistvo uhvaćen, obavešten je i njen otac Svetislav Kaplanović. - Tri meseca sam čekao i onda me je policija u petak obavestila da je uhapšen ubica mog deteta. Drago mi je zbog toga i nadam se da će doživotno ostati u zatvoru kako ne bi učinio nešto slično - rekao je juče za Kurir Kaplanović. On je dodao da bol za izgubljenim detetom ne prestaje. - Život ide dalje, mora tako. Ne želim nikome da proživi ovo kroz šta smo mi prošli, zato mi je drago što je ubica iza rešetaka - rekao je nesrećni otac.