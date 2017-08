NOVI SAD: Opet odloženo suđenje pripadnicima Nacionalnog stroja

NOVI SAD - U Višem sudu u Novom Sadu danas je ponovo odloženo suđenje vođi zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću i Nedeljku Pešiću, koji su osumnjičeni da su 7. oktobra 2007. godine napadom na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu izazvali nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost.

Kako je saopšteno prisutnima u sudnici, do novog u nizu odlaganja glavnog pretresa ovoga puta je došlo zbog toga što je Pešićev advokat Stanislav Jocković na godišnjem odmoru. Prethodno ročište odloženo je jer se Jocković požalio da mu je proradio kamen u bubregu pa nije u stanju da prati suđenje.

Sudija Slobodanka Gutović zakazala je nastavak glavnog pretresa za 16. oktobar, kada je predvidjeno emitovanje policijskog video zapisa incidenta u Domu vojske.

Ovo sudjenje nakon dugo godina odlaganja faktički je počelo 17. oktobra prošle godine. Pešić je svoj iskaz dao prvog dana sudjenja, što nije slučaj i sa Davidovićem, kome se sudi u odsustvu jer se krije u inostranstvu. Njemu je dodeljen advokat Branibor Jovičić koji ga brani po službenoj dužnosti.

Tužilaštvo je tokom 2015. odustalo od daljeg krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.

Tužilaštvo je u obrazloženju navelo da su pripadnici Nacionalnog stroja 2007. već kažnjeni prekršajno zbog istog dogadjaja, pa se odlučilo da primeni načelo Ne bis in idem (Ne dva puta za isto), jer bi u vezi sa istim dogadjajem "došlo do njihove dvostruke ugroženosti". Zaprećena kazna za nasilničko ponašanje iznosi do pet godina zatvora, a tužilaštvo se odlučilo da prihvati prekršajne presude koje su iznosile od sedam do 25 dana zatvora.

Dolf Pospiš i Predrag Milovanović su još ranije sa Višim tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice. Pospiš je zbog nasilničkog ponašanja i izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti dobio jedinstvanu kaznu od godinu dana i četiri meseca zatvora, dok je Milovanović dobio šest meseci zatvora zbog nasilništva.

Incident se dogodio kada je učesnike Antifašističke šetnje "Stop fašizmu", koji su krenuli prema Keju žrtava racije, u Dunavskoj ulici napala grupa pripadnika Nacionalnog stroja koji su se okupili u Domu vojske, i pored policijske zabrane. Oni su prethodno zapalili navijačke baklje, dizali ruke u znak nacističkog pozdrava i uzvikivali parole poput "Vojvodina - Srbija", "Srbija Srbima", "Ubij pedera" i "Ratko Mladić".

Kamenicama je pogodjeno nekoliko gradjana, medju kojima i tadašnji šef novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavel Domonji, kome su razbili glavu, nakon čega su pripadnici žandarmerije utrčali u dvorište Doma vojske i priveli najveći broj članova Nacionalnog stroja.

Optužnica je podignuta decembra 2008. godine, a njome su se Davidović, Pospiš i Pešić teretili da su se popeli na ogradu Doma vojske, iako im je policija zabranila okupljanje, i započeli verbalni i fizički sukob sa učesnicima antifašističkog skupa, bacajući kamenice i tvrde predmete na njih.

Zbog nasilničkog ponašanja optuženi su bili i Radomir Dickov, Uroš Stojanović, Danijel Petrović, Vladan Negovanović, Predrag Milovanović i Predrag Golubović.

