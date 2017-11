BEKO PRVI PUT O NAPADAČU: Čovek koji je pucao na mene bio je ravnodušan i hladan!

Svedočeći na suđenju Zdravkoviću koji je optužen kao neposredni izvršilac i Maji Adrovac optuženoj za pomaganje u tom krivičnom delu, Beko je rekao da Adrovac nije poznavao dok je nije video u tužilaštvu, kad je bila privedena kao okrivljena.

"Zdravkovića možda poznajem od dana kada se to dogodino, ali ne bih mogao da se izjašnjavam tako binarno samo sa 'da ili ne'. On bi mogao da bude osoba koja je pucala na mene i to po mnogo čemu - po figuri, nekim vizuelnim karakteristikama. To je zbir objektivnih i subjektivinih okolnosti", rekao je Beko koji je u ovom slučaju oštećeni.

On je potvrdio da je na saslušanju u tužilaštvu rekao da Zdravković odgovara opisu napadača, i pojasnio da kako prolazi vreme bolje sagledava ceo dogajđaj.

"Taj čovek je bio ravnodušan i hladan", naveo je biznismen.

Na pitanje Zdravkovićevog branioca Milice Colić Kravarski kako sada može da tvrdi da je napadač Zdravković, dok ranije nije mogao da opredeli da li je muško ili žensko, Beko je odgovorio da ne želi da napravi nijednu grešku, ali da je protekom vremena od samog događaja kod njega sigurno došlo do povraćaja sećanja.

"Sada mogu da tvrdim da na mene nije pucala ženska osoba", naveo je biznismen i dodao "kada bi mogle da se rekonstruišu slike iz moje glave imali bi sve".

Odgovarajući na pitanje svog punomoćnika Zdenka Tomanovića, Beko je rekao da je prvi put sagledao da Zdravković može da bude osoba koja je pucala na njega kada ga je video na saslušanju kod tužioca.

Beko je istakao da bi mu više odgovaralo da je tužilaštvo tada dozvolilo "prepopoznavanje" napadača između više lica kako bi sa sigurnošću mogao da kaže da li Zdravković jeste ili nije lice koje je na njega pucalo.

"Ovo je za mene najvažnije pitanje u životu. Meni bi odgovaralo da je bilo više ljudi, ali pošto nije, opdredeljujem se prema situaciji i vremenom se prisećam detalja", rekao je Beko.

Na pitanje sudije da li na nekoga sumnja, od je rekao da ne može da se o tome izjasni jer je bio frustriran svim mogućnostima u glavi i svim onim što se o tom događaju pisalo. Takođe je pojasnio da je napadača prvi put uočio posle prvog pucnja.

Nakon toga Beku se obratio Zdravković.

"Gospodine Beko mogu mirno da vas pogledam i kažem da nemam nikakve veze sa pucnjavom na vas. Kao što ste rekli da je ovo pitanje za vas od životne važnosti, tako je i za mene. Iskreno mi je žao što vam se ovo desilo, ali ja zaista nemam ništa sa tim", rekao je optuženi.

Zdravkovića je zanimalo da li je policija Beku posle njegovog hapšenja pokazivala njegove fotografije, na šta mu je biznismen odgovorio da nije, i da ga je video u novinama.

Na suđenju je svedočio i ranije saslšani veštak Dušan Keckarević, koji je za razliku od prethodnog puta, rekao da misli da je Maja Adrova bila u direktnom kontaktu sa čaurama.

To nije tako decidno tvrdio prošli put kada je davao mišljenje na prvom suđenju Adrovčevoj.

Inače, danas je zbog premene predsednika sudskog veća sudenje formalno počelo ispočetka, a pre Bekovog svedočenja optuženi su ponovili da nisu krivi i da ostaju pri ranijim iskazima.

