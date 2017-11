STARAC SILOVAO DEVOJČICU (8) PRSTOM: Kukala je da je boli, ali uzalud

Protiv Ljubomira D. (83) iz Zaplanjske Toponice dignuta je optužnica za krivično delo silovanja zbog sumnje da je seksualno zlostavljao devojčicu koja je u vreme izvršenja krivičnog dela imala svega osam godina.



Nezapamćen slučaj zlostavljanja deteta dogodio se u selu Zaplanjska Toponica u opštini Gadžin Han 23. jula prošle godine, nakon čega je protiv Ljubomira D. pokrenuta istraga.

Optužnicom, koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Nišu, Ljubomiru D. se stavlja na teret da je na čin izjednačen sa obljubom prinudio devojčicu koju je prethodno poslao u seosku prodavnicu da mu kupi i donese pivo.

On se sumnjiči da je devojčicu uhvatio za rame i nasilno je ugurao sa terase u svoju kuću.

"Gurnuo je devojčicu na krevet, držeći je dok je bila u ležećem položaju jednom rukom za njene ruke, a drugom rukom joj je skinuo bermude i gaćice do kolena, pa srednjim prstom izvršio penetraciju u polni organ maloletnice, nanevši joj laku telesnu povredu", stoji u optužnici.

Slučaj je otkriven nakon što se devojčica poverila majci M. A. (34) šta joj se desilo u kući Ljubomira D., kod koga su ranije brali šljive.

Ona je majci rekla da ima "nešto da joj ispriča", ali da ne može na ulici "da im se ne smeju ljudi". Kada je majka čula šta se desilo, odvela je dete kod doktorke koja je obavestila policiju. Predata je i devojčicina garderoba. Pošto je pregledom u Zavodu za sudsku medicinu utvrđeno da dete ima povrede na genitalijama, Ljubomir D. je pritvoren.

Majka M. A. je ispričala da je devojčica posle traumatičnog događaja imala noćne more i da je u snu vikala: "Nemoj, deda Ljubo, mene to boli. Ima majka da me bije. Boli, boli, pusti me".

Nakon privođenja, prema nezvaničnim informacijama, starac je negirao krivično delo. Budući da se tereti da je počinio krivično delo silovanja nad detetom, Ljubomiru D. po zakonu preti kazna od najmanje 10 godina zatvora ukoliko se optužbe dokažu na sudu. Suđenje je zatvoreno za javnost.

(Kurir.rs/Blic/B. Janačković)

Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir