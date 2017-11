OBRT NA SUĐENJU: Šarić postao svedok protiv Branka Lazarevića, a evo šta je pred sudom rewao o Banani

BEOGRAD - Darko Šarić, kom se pred Specijalnim sudom sudi zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je švercovala kokain, danas je pred istim sudom, u postupku protiv Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, saslušan kao svedok i on je izjavio da nikada nije tražio informacije o sebi, već da je od Rodoljuba Radulovića tražio pomoć za Stanka Subotića.

foto: Dado Đilas

- Nikada nisam tražio da proverava nešto za mene. Hteo sam da objasnim, odgovarao sam na pitanja pred komisijom koju je MUP poslao ovde. Pristao sam da idem i na poligraf. Pitanje je bilo da li mi je neko iz vrha MUP odavao informacije, odgovor je bio NE. Tražio sam nešto drugo, da pomogne nešto za Stanka Subotića, oko kaucije jer je bio prijatelj sa Dačićem. Više puta sam ga zvao i pitao, ali Dačić ga je izbegavao, ja sam se ljutio, rekao sam kakvi su ti to prijatelji kad neće da ti se jave, na kraju je Dačić rekao da ne može da pomogne i to je to - rekao je danas u sudnici Darko Šarić, koji se saslušava kao svedok tužilaštva.

- Ovo je malo apsurdna situacija, ja sam ovde svedok tužilaštva - začuđen je bio Šarić.

Lazarević, advokat Radovana Štrpca, policajac Boris Gara, kao i odbegli Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana terete se da su Šarićevoj grupi odavali poverljive informacije o praćenju i prisluškivanju njenih članova.

- Radulović je bio dobar s mnogim ljudima iz politike i biznisa, možda smo uopšteno pričali o tome, naročito tokom prodaje Štampe, ali nikada nisam tražio da neko nešto proverava za mene - rekao je svedočeći pred sudom Darko Šarić.

(Kurir.rs/J.Spasić/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir