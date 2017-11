OZNAČIO BILJANU NA BIZARNOJ FOTOGRAFIJI NA FEJSU, POSLE 9 DANA JE UBIO: Pretio i njenoj ćerkici da će je zaklati!

Siniša je posle razvoda prešao da živi u Biljin stan u Savskoj 10, gde je tada živela s ćerkom Marijom. Na kraju ju je ubio baš tu, u njenoj kući.

Ovako priča bliska za Blic rođaka Biljane Mijatović (30), koju je na dan njenog 30. rođendana, 21. novembra, ubodima nožem u grudi nasmrt izbo njen nevenčani suprug Siniša Radovančev (50) pred ćerkom i tek rođenom bebom.

Kako kaže, ostala je šokirana kada je ubica svega devet dana pred ubistvo objavio sliku na Fejsbuku gde je označio svoju ženu.

- Na slici su dva starca. Jedan kaže "Moja žena je anđeo" dok drugi kaže "Blago tebi, moja je još živa". On je na toj slici označio moju Bilju - kaže rođaka nesrećne žene, i dodaje da joj je preteško i da ne može da prihvati da Biljane više nema.

Kako priča njena rođaka, nesrećna Biljana upoznala je svog ubicu pre dve godine, dok je radila u kafiću u Pančevu.

- On je tamo izlazio često, pa sam ga i ja tamo upoznala. Svaki put kada sam dolazila kod nje na posao, on je bio tamo. Tako sam iz njene priče saznala da je on iz Ilandže, sela kod Pančeva, i da ima farmu krava - priča sagovornica.

foto: Jelena Rafailović

Prema njenim rečima, Biljana joj je često pričala o Siniši i o tome kako je prema njoj veoma fin.

- Posle nekog vremena ozvaničili su vezu. On je nakon toga počeo da stalno dolazi kod nje u stan u Pančevu - priča rođaka.

Kako objašnjava, Siniša i Biljana su počeli da žive zajedno kada se on razveo od svoje prve supruge.

- On se doselio u njen stan gde je živela sa Marijom, ćerkicom iz prvog braka. Međutim, on je nastavljao da pije, a znao je da ostavi u kafani i po 1.000 evra - priča rođaka nesrećne žene.

Ona dodaje da je Siniša bio veoma ljubomoran.

- Zbog njega je čak prestala da radi. Kad god sam dolazila kod njih, uvek se trudio da sve izgleda savršeno, ali znala sam za svaku svađu. On je znao da preda mnom ne sme ništa da joj kaže jer sam mu jednom rekla da će imati problema sa mnom ako digne ruku na Biljanu jer ona nema majku od 17. godine - u šoku je i dalje ona.

Kako dodaje, Biljana joj se nije žalila na fizičko zlostavljanje, već, kako kaže, pričala joj je da se svađaju, ali i da se pomire.

- Jednom mi je samo rekla: "Mi se potučemo, ali se posle pomirimo". Šta se tačno događalo, i ja bih volela da znam - pita se naša sagovornica.

foto: Kurir

Pretio i detetu

Siniša Radovančev (50) uhapšen je nekoliko minuta nakon što je počinio monstruozan zločin. Dva dana kasnije on je sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu gde se branio ćutanjem. Podsetimo, on je svoju suprugu ubio pred njene dve ćerke, Marijom (12) iz prvog braka i bebom starom tek mesec dana koju je Biljana dobila u vezi s njim. Ubica je pre nego što je ubio Biljanu stariju ćerkicu oterao u sobu uz reči: "Idi u sobu da tebe ne bih prvo zaklao".

(Kurir.rs/Blic/B. Bogosav)

Kurir

Autor: Kurir