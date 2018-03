STRAVIČNOJ TRAGEDIJI U ZEMUN POLJU PRETHODILE SVAĐE OKO KUĆE I FEJSBUKA: Prijavila da je dečko maltretira, čekajući saslušanje UBIO JE NASRED ULICE

Ubijena Miroslava i Miloš bili su u vezi još u vreme dok su oboje bili u brakovima, a već neko vreme sudili su se zbog kuće u kojoj je ubijena živela, a za koju je Miloš tvrdio da je učestvovao u njenoj izgradnji, prenose beogradski mediji.

- Njih dvoje bili su u vezi nekoliko godina. Često su se svađali i mirili, a onda je izbila svađa oko kuće. Miloš je tvrdio da je kuća njegova jer je navodno uložio novac u njenu izgradnju, međutim žena je tvrdila da nije i navodno je počela da mu preti da će ga prijaviti policiji zbog uznemiravanja - priča sagovornik upoznat sa slučajem.

Prema rečima našeg sagovornika, Jovanović je tada pokrenuo parnični postupak da bi se utvrdilo čija je zapravo kuća. Nakon svega toga, u januaru ove godine policija je dobila poziv od Miroslave koja je tvrdila da joj Jovanović preti smrću.

- Govorila je da joj je rekao da će je ubiti. Tada su saslušani i on i ona. On je negirao njene tvrdnje i bila je njena reč protiv njegove. On je u policiji tada ispričao kako je zapravo ona njemu pretila da će ga prijaviti za uznemiravanje ukoliko bude nastavio da potencira priču o vlasništvu nad kućom - navodi on.

Kako objašnjava, tada je Miloš naveo i ime svedoka koji je tog dana, kada joj je on pretio, bio prisutan.

- To je bio njihov zajednički prijatelj. Jovanović je govorio kako je njega uvek vodio sa sobom. Međutim, on je odbio da svedoči jer, kako je tada kazao, bio je blizak i sa njom i sa njim, te nije želeo da se meša u njihove razmirice - kaže naš sagovornik.

U maju ove godine povodom ovog događaja Treće osnovno tužilaštvo uputilo je saobraćajcu poziv na saslušanje, na koje se on odazvao u oktobru ove godine.

- I tada je ispričao isto što i u policiji. Negirao je sve njene tvrdnje i naveo nekoliko svedoka koji bi navodno mogli da potvrde njegovu priču - priča izvor.

Nakon toga, prema nezvaničnim saznajima, ubijena žena je trebalo da bude saslušana početkom naredne godine, međutim to nije dočekala.

- Ona je njega prijavila i 2014. godine zbog ugrožavanja sigurnosti - navodi sagovornik i dodaje da se u ovakvim situacijama, kada se ne radi o supružnicima, za krivično delo ugrožavanje sigurnosti u većini slučajeva predlaže oportunitet, nakon čega osumnjičeni uplaćuje određeni novčani iznos u humanitarne svrhe.

Svađa zbog Fejsbuk profila

Ubica Jovanović i nesrećna Miroslava navodno su imali u januaru ove godine i sukob oko Fejsbuk profila.

- Navodno je otvoren profil na toj društvenoj mreži sa njenom slikom i oglasom da traži muškarca. Vikao je na nju i pitao je čime se ona to bavi. Ona se branila i tvrdila da je neko iskoristio njenu sliku i da ona to nikada ne bi uradila - kaže sagovornik blizak paru.

