PRETUČENI POLICAJAC IZ PAROVA ZAPANJIO SVE: Tigar me nije tukao!

Milan Trtica (58), bivši policijski inspektor koji je brutalno pretučen 12. novembra u Kumodraškoj ulici, na saslušanju u Drugom osnovnom tužilaštvu izjavio je da uhapšeni biznismen Dejan Popović (47), zvani Tigar, nije napadač koji mu je naneo teške povrede!



Kako Kurir saznaje, policajac je u ponedeljak dao iskaz u kom je rekao da su ga ispred njegove kuće u Kumodraškoj ulici tukla dva muškarca.



Bio u komi posle napada



Trtica je, podsetimo, napadnut nakon gostovanja u emisiji "Upoznajte Parove" na televiziji Hepi. Tokom javnog nastupa, bivši inspektor je govorio o brojnim kriminalcima i kontroverznim biznismenima, kao i o korumpiranim policajcima. Policija je odmah posumnjala da iza napada stoji neko od ljudi koje je pominjao, pa je 4. decembra uhapšen Popović. On je, međutim, na saslušanju negirao krivicu i rekao da i ne zna ko je Milan Trtica.

- Nepunih nedelju dana posle hapšenja Tigra u istrazi je saslušan oštećeni. On je potvrdio da zna ko je Popović, ali je rekao da ga nije on tukao. Opisao je da je hodao ulicom kada se zaustavio automobil iz kog su izašla dva njemu nepoznata muškarca. Rekao je da su ga udarali po glavi i da je od batina gubio svest, pa da se ne seća svih detalja, ali da nije prepoznao napadače - kaže izvor Kurira upućen u istragu. On navodi da je istraga i dalje u toku, ali ne isključuje mogućnost da se posle svedočenja inspektora Tigar uskoro nađe na slobodi. Trtica je, podsetimo, posle brutalnog napada prebačen u Urgentni centar i nekoliko dana je bio u komi.

Podsetimo, kontroverznog biznismena, poznatog po brojnim vezama sa srpskim starletama, bivši inspektor je u "Parovima" pomenuo u krajnje banalnom kontekstu, kao "običnog frizera". Kada se u emisiji između Trtice i učesnika rijalitija povela diskusija, neko je pomenuo i Popovića.

- Jedino da otvorite salon da vam napravi frizuru. Dečko je frizer. Počeo je kao frizer i to je to. Nebitan čovek, svaka čast, ušao je u pare - rekao je Trtica.



Pominjao brojne krimose



Kad ga je voditeljka upitala odakle mu novac i zašto ga žene vole, Trtica je nastavio:

- Davno je bio frizer. Starlete lete na njega zbog para, a pare ima verovatno od frizeraja. Ne ulazim u to kako je zaradio pare - izjavio je bivši policajac.



Milan Trtica je, inače, tokom dva sata emisije, pored Popovića, pominjao i mnoga zvučnija imena iz kriminalnog miljea, poput Đorđa Božovića Giške, Ljube Zemunca, Željka Ražnatovića Arkana, Sredoja Šljukića, Dušana Spasojevića Šiptara, Zorana Vukojevića Vuka, Aleksandra Čabarkape i mnoge druge.

Ko je Dejan Popović Tigar

HVALI SE LUKSUZOM I ŽENAMA

Za Popovićem je u avgustu 2014. bila raspisana potraga zbog sumnje da je kao vlasnik kockarnica "Lavovi", koje su nekad pripadale porodici Bulić, organizovao igre na sreću bez dozvole. Za Popovića su mediji pisali da je i vlasnik "Dimanog grupe", kao i još nekoliko firmi u inostranstvu. U njegovom vlasništvu je navodno i fabrika sapuna u Hongkongu. Sada navodno učestvuje i u izgradnji auto-puta u Crnoj Gori. Ipak, Tigar je daleko poznatiji po vezama sa starletama. Mediji su ga dovodili u vezu sa voditeljkom Snežanom Dakić, članicama grupe Models, bivšom manekenkom Tijanom Stajšić, balerinom Jelenom Milošević, Dušicom Jevđenović i drugima. Popović redovno objavljuje fotografije na društvenim mrežama, na kojima uživa u luksuzu.

