SMRT NIKOLIĆA TEMA BROJ 1 U CZ: Marjanović zaplakao za bivšim cimerom, ubicom sinčića Mihaila

BEOGRAD - Nakon što je Marko Nikolić (43) 30. decembra u Centralnom zatvoru prerezao sebi grkljan i preminuo u Urgentnom centru, pritvorenici ne prestaju da komentarišu nemili događaj, a Nikolićeva smrt potresla je i Zorana Marjanovića (39), koji mu je dva meseca bio cimer.

Prema rečima našeg izvora, Marjanović je sa nevericom primio vest da se njegov bivši cimer ubio.

- Kada je 15. septembra došao u CZ kao osumnjičeni za ubistvo supruge Jelene Krsmanović Marjanović (33), Zoran je dospeo u ćeliju sa Markom Nikolićem, koji je tu bio od jula, pošto je ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ubio sina Mihaila i bivšu nevenčanu ženu Maju Đorđević.

Nikolić je Marjanovića lepo prihvatio i moglo bi se reći da su njih dvojica ostvarili korektan i drugarski odnos - kaže sagovornik i dodaje da dvojica pritvorenika nikada nisu pričala o zločinima za koje se sumnjiče.

- Zoranu, kao ni ostalima, nije bilo svejedno kada je čuo šta je Nikolić uradio. Uznemirio se i nije mogao da veruje šta se dogodilo. Pošto je u prvi mah čuo da je Nikolić uspešno operisan, Zoran je verovao da će izdržati, ali kada je stigla vest da je Nikolić ipak preminuo, on je navodno i zaplakao. To je sasvim normalna reakcija, jer on je sa tim čovekom delio prostor i vreme i ostvarili su kontakt. Doživljavao ga je kao nekog svog, pa je i njegova emotivna reakcija uobičajena za takve uslove - objašnjava sagovornik lista.

Marko Nikolić je 30. decembra iznenada razbio ogledalo u kupatilu u ćeliji i zario sebi parče stakla u grkljan. Cimeri su odmah skočili na njega želeći da ga spreče da se povredi, ali nisu uspeli da ga savladaju, pošto je bio krupne građe i jake konstitucije. Nikolić je nakon povređivanja hitno prebačen u Urgentni centar, gde su ga lekari operisali, ali je nekoliko sati kasnije preminuo na intenzivnoj nezi.

- Roditelji Marka Nikolića preuzeli su njegovo telo, ali mesto i vreme sahrane drže u tajnosti, tako da se ne zna da li je i gde sahranjen - kaže naš izvor.

Zorana Marjanovića, koji je za sada jedini osumnjičeni za svirepo ubistvo supruge Jelene Krsmanović Marjanović, koje se dogodilo 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči, u novoj godini niko od članova porodice nije posetio u zatvoru.

- Članovi porodice su pred doček poslali paket i od tada ga niko nije posetio, niti mu je čestitao Novu godinu - kaže naš sagovornik.

