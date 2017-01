BEOGRAĐANIN DVA PUTA ODLAZIO KOD PROSTITUTKE PA SE PREDOMIŠLJAO: Treći put se GORKO POKAJAO

Žrtva, čiji su inicijali G.K.Đ je, prema najnovijim saznanjima iz istrage koja je pokrenuta prošle nedelje, zaposlen u jednoj privatnoj kompaniji kao IT stručnjak.

- Žrtva, inače živi sama, nema ni suprugu ni decu, a prvi kontakt sa devojkama koje su ga uplele u mrežu iznude je sam inicirao - kaže izvor upoznat sa istragom.

Beograđanin je naime, dva puta pozivao telefonom devojku, koja se profesionalno bavi prostitucijim na oglas.

- Dva puta su ugovarali sastanak, on bi dolazio do vrata, i posle par sekundi odlazio. Devojka je to shvatila kao poslovni gubitak, zbog čega je odlučila da mu se osveti. U dogovoru sa prijateljem S.L. (38), koji joj takođe nalazi mušterije, ona je "žrtvi" poslala sms, sa pozivom na masažu. Žrtva je pristala, i ovog puta se odvažio da uđe u devojčin stan. Tu ga je sačekao S.L., koji ga je optužio da je "nasilnik, koji tuče prostitutke", a onda je krenula iznuda pod pretnjom da je "snimljen, i da će sve biti dostavljeno njegovoj porodici" - kaže naš izvor.

Prvi novac koji je dao iznuđivačima,G.K.Đ. (225.000 dinara i 2.000 evra) je podigao sa kreditne kartice.

- On radi kao IT stručnjak, ali nije imao ušteđevinu, tako da je oba puta novac podigao sa kreditne kartice na 12 rata. Kada su mu iznuđivači zatražili još 3.000 evra, kartica je bila prazna. Shvatio je da uceni nema kraja i slučaj je prijavio policiji. Tako je usledila akcija u kojoj je iznuđivač S.L. uhapšen - kaže naš izvor.

Osumnjičenenom je određen jednomesečni pritvor, a interesantno je da protiv devojke, koja je namamila žrtvu u stan, nije podneta krivična prijava.

(Blic/T.M.S.)

