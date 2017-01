DALJI PRITISAK NA SRBE NA KOSMETU: Pritvor od 30 dana za Srbina zbog jakne sa četiri S

Branimir Gligorijević je uhapšen ispred kapije Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena.Prema izjavama očevidaca, upravljao je motokultivatorom, kojim je radio na pretovaru drva za ogrev za potrebe manastira. Stavili su mu lisice i odveli ga u policijsku stanicu.

Policija je saopštila da je Gligorijevića uhapsila zato što je na sebi imao uniformu sa oznakama srpske vojske.Mediji na albanskom su ocenili da je reč o provokaciji.

"Nikakva provokacija nije bila od strane mog sina Branimira. To je čisto više politički, nije to slučajno. Sve je to veza. Od Haradinaja, mosta, preko Mitrovice, voz... Uglavnom, to je jedna politička slika na KiM, političko-bezbednosna slika toga kako žive upravo Srbi i ostale manjine", kaže otac Branislav Gligorijević.

Branimir Gligorijević je izveden pred sud. Jaknu su mu oduzeli, ali je ostao u maskirnom kombinezonu."To je radna uniforma, u ovom momentu, zimskom, hladnom, kada je čovek krenuo da radi i našao je tu uniformu da ga zaštiti od hladnoće. Nikakva pojava, namera da nekoga provocira", kaže predstavnik Srba u Opštini Prizren Spasa Andrejević.

Moguća sudska kazna za delo koje se Gligorijeviću stavlja na teret može biti novčana ili maksimalnih godinu dana zatvora."Ako budemo i za ovakva, laka ili najlakša dela pritvarali, onda Srbi nemaju šta da traže na Kosovu, osim da im se za svako delo primeni sudski pritvor", kaže advokat Živojin Jokanović.

Odbrana Gligorijevića na odluku o jednomesečnom pritvoru, ima pravo žalbe pred Apelacionim sudom.Gligorijević sa suprugom i dvoje male dece živi u selu Novake, udaljenom 10 kilometara od Prizrena, gde trenutno živi dvadesetak Srba povratnika.

