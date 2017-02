IZGOREO U KUĆI: Kupio kantu benzina, a posle 20 minuta usledila je eksplozija

Očevici pričaju da se začuo snažan prasak iza koga je buknula vatra. On se u trenutku požara nalazio u kući.

Vatrogasne ekipe stigle su odmah na lice mesta. Gasili su kuću sa obe strane ali radnici hitne službe kada je telo izvučeno mogli su samo da konstatuju smrt.

Kako se nezvanično saznaje Mirko je bio korisnik socijalne pomoći. U više navrata mu je nuđeno da potpiše saglasnost o promeni smeštaja što on nije učinio. Marić je navodno jutros otišao u Centar za socijalni rad i podigao socijalnu pomoć od oko 8.000 dinara, a odmah potom otišao na benzisku pumpu i kupio kantu benzina.

Komšije kažu da su ga videle kako je ušao u kuću sa kantom benzina, a svega dvadeset minuta kasnije začula se jaka eksplozija iz njegove kuće. Detonacija je bila toliko jaka da su popucali i prozori na drugim kućama.

- Pogledala sam nakon praska i videla već na krovu kako plamen izbija. Potrčala sam kod komšije i rekla zovite vatrogasce i hitnu. Počele su da mi se tresu ruke nisam mogla da okrenem broj - priča komšinica.



Prvi komšija nastradalog Dragan Bodlović, nesposredno pre eksplozije krenuo je kod Marića da ga obiđe jer se ovih dana nije najbolje osećao.

- Bio sam na par metara od njegove kuće kada je eksplodiralo i počela vatra da izbija. Za par koraka sam spasao živu glavu. On je pre nekoliko dana bio loše, žalio se kako ga nešto boli i guši iz predela želuca, i tada je rekao "Koji je najlakši način da prekratim život?". Međutim, juče su dolazili iz Centra za socijalni rad i on mi posle pričao da mora kod lekara, tako mu rekli. Zato sam i pošao da vidim kako je, čuo sam jutros kada je došao i ušao u kuću. Pođem da vidim kako je, ali na par koraka od vrata samo se začu prasak. I na mojoj kući sve prozori popucali. Žao mi je imao je on nekih psihičkih poteškoća, ali nije bio rđav ćovek. Voleo je da popije i zapeva, nikoga nije dirao. Obilazili smo ga supruga i ja, nosili mu hranu, nisam ni slutio da će do ovoga doći - priča Bodlović.

Strašan prizor šokirao je komšije koju kažu da je Marić imao određenih zdravstvenih problema i periodično voleo da popije.

Komšije kažu da je nedavno bio toliko depresivan i razočaran da je jednog od njih pitao kako da "najlakše ode da ga nema više".

(B.Bojović/Blic)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić