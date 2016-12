MARKO BAKALIĆ BRANIO TATJANU MIOKOVIĆ: Brenina kuma nije kriva

Bakalić je pred sudom tvrdio da nije znao da se Janković bavi nelegalnim poslom. On je ispričao da je zapečaćene koverte sa dokumentima i parama nosio Milanu Jariću.

- Zoran je moj kum, znam ga od malih nogu. On me je zamolio da odnesem Jariću koverte kao kum, nisam shvatao to kao naređenje vođe grupe. Znam da je ispričao drugačije u svojoj odbrani, ali moram ovo da vam kažem. Inače, kada sam uhapšen kod mene se nalazio Zoranov lap top, što sam prijavio inspektorima. U stanici je utvrđeno da se on otvara uz pomoć otiska prsta - rekao je Bakalić.

Tokom iznošenja odbrane ispričao je i da mu je Janković dao broj telefona Jarića, sa kojim se dogovorio oko donošenja koverti.

- Nisam znao šta je u tim kovertama.Nisam sumnjao u mog kuma, znao sam da carini automobile, kao i većina ljudi iz Subotice. Jarić mi je slao te koverte, da ih vratim nazad Zoranu - rekao je Bakalić i naveo da neke od optuženih ne poznaje.

- Tatjanu Mioković poznajem, ona je moja kuma. Iskreno, mislim da ona nije umešana u ovo i da nije kriva, osim što je Zoranova žena - dodao je Mario Bakalić.

Nakon njega je odbranu izneo Milan Jarić, koji se pozivao na amneziju, koja nije klinička jer ima 66 godina i tvrdio suprotno.

- Nisam znao da radim za Zorana Jankovića, dok nisam uhapšen i video optužnicu. Koverte mi je donosio Mario, a davao mi je i uputstva šta bi trebalo da uradim - kazao je Jarić.

On je u nekom trenutku zabavio sudije izjavom da je u postupku za ratne zločine u Belom Manastiru bio svedok saradnik.

- Bio sam svedok saradnik...A, ne, ne, nisam, bio sam svedok tužilaštva - rekao je Jarić koji je optužen da je falsifikovao dokumenta. Advokat Dragan Palibrk zatražio je da Janković bude pušten iz pritvora, što je sud odbio.

