MISTERIOZNA SMRT ŽENE IZ SOPOTA: Bivša profesorka ubijena jer je bila SVEDOK na suđenju LJUBAVNIKU?!

Ovo je ispričao otac devojčice, Ratomir Gačević, koga je sa ubijenom Desankom spojila "zajednička muka".

Sve papire, poruke koje je sa Desankom razmenjivao, kao i njihove razgovore, Radomir je pre dve nedelje predočio beogradskoj policiji koja vodi istragu Desankinog ubistva.

Zločin je otkriven 8. februara kada je Desankino telo pronašao njen sin.

Desanka, inače penzionisana profesorka Mašinskog fakulteta, ubijena je hicem dok je sedela u fotelji. Hitac je ispaljen spolja, iz dvorišta, kroz prozor i Desanku je ubio na mestu. Ubistvo još nije rasvetljeno.Gačević kaže da je Desanku upoznao pre tri godine.

- Supruga, sa kojom imam dvoje dece, i ja smo se razveli 2008. godine. Ona je sa sinom, koji sada ima 13 i ćerkom od 18 godina tada otišla u našu zajedničku kuću na Trešnji, a ja sam iznajmio kuću u Ripnju. Desanka joj je bila prva komšinica. Pre tri godine, počela je privatno da drži časove matematike našoj ćerki i od tada i počinju problemi - priča Gačević.

Gačević kaže da je sa Desankom na časove matematike uvek dolazio i jedan muškarac, koji je od nje mlađi 30-tak godina.

- Tek kasnije sam od dece čuo da je Desanka živela sa tim čovekom. Ali to je bila njihova stvar, nisam se mešao, sve dok moja ćerka nije počela čudno da se ponaša. Sve više se povlačila u sebe, prestala je da se druži sa vršnjacima, psiholog u školi je primetio da sa njom nije sve u redu, a onda su me i rođaci bivše žene upozorili da se u njihovoj kući "dešava svašta" - nastavlja Gačević.

Ubrzo do njega stižu glasine da Desankin ljubavnik sve češće vreme provodi u kući njegove bivše supruge, i zato odlučuje da proveri o čemu se radi.

- Tada sam i pozvao Desanku, i ona mi je rekla da je taj čovek počeo i ljubavnu vezu sa mojom bivšom suprugom, kao i da ima zakonitu suprugu i decu u drugom mestu. To me nije zanimalo, ali ćerka se sve više povlačila u sebe, i plašio sam se za decu. Moja bivša supruga, verovatno u strahu da ću se, zbog dece, usprotiviti njenoj novoj ljubavnoj vezi, protiv mene je podigla krivičnu prijavu za nasilje u braku, iako smo već bili razvedeni. Kreće postupak, i ja kao svedoka pozivam Desanku - priča Gačević.

Prema dokumentaciji sa saslušanja, Desanka se u Drugom osnovnom tužilaštvu pojavila 10. decembra 2015.

Tada je dala iskaz da je često dolazaila u kuću Gačevićeve bivše supruge, da nikada nije videla da on vrši nasilje nad bilo kim, da on donosi hranu deci, da se niko nikada nije žalio na njega. Mnogo zanimljiviji deo njenog iskaza je Desankina priča o njenom" poznaniku", , koji je najpre živeo u njenoj kući, a potom se preselio u kuću Gačevićeve bivše supruge, sa kojom je "stupio u vezu".

- Ja sam prisustvovala scenama kada je on pijan, a Gačevićeva ćerka u blizini, kada je on, verovatno u šali, štipka svuda po telu. Videlo se da to njoj ne prija. Situacija u kući nije bila normalna i prijatna. Ćerka se povlačila u sobu jer je često prisustvovala intimnim scenama svoje majke i tog mog poznanika. Imala je otpor prema njihovom odnosu i prema njemu - svedočila je Desanka.

Dalje u svedočenju je navela da je svom poznaniku pozajmila automobil, ali da on nije hteo da joj ga vrati, zbog čega ga je prijavila policiji. Tek uz njihovu intervenciju, automobil joj je vraćen.

Desanka tvrdila da ju je bivši ljubavnik opljačkao i pretio

Gačević tvrdi da mu je Desanka ispričala da ju je bivši ljubavnik opljačkao dva, tri puta, da je neko po izlasku iz automobila lupio štanglom po glavi i umalo ubio.

- U poslednje dve godine, on je dva puta upao u moju kuću, s namerom da me napadne. Pre nekoliko meseci je moju ćerku napao da mu je ukrala 50 evra, razbio joj je kompjuter. Sve sam prijavio policiji - priča Gačević.

On tvrdi i da ga je Desanka, mesec dana pre nego što je ubijena, zvala i rekla da je bivši ljubavnik sačekuje u sokaku, preti i traži od nje 5.000 evra.

- Rekao sam joj da prijavi policiji. U narednim porukama mi je rekla da ga je prijavila u Sopotu, ali da oni ne mogu da ga nađu. Poslednju poruku sam joj poslao 8. febraura. Pitao sam je da li joj i dalje preti i traži novac. Nije odgovorila. Već je bila mrtva - kaže Gačević.

U policiji su nezvanično potvrdili da je Gačević sam zvao policiju zbog ubistva u Trešnji, da je saslušan i da je prošao "poligrafsko testiranje", kao i da se nastavlja rad na rasvetljavanju ubistva.

O tome da li i na koga sumnjaju, kao i da li su obavili razgovor sa Desankinim bivšim ljubavnikom, inspektori policije, u interesu istrage, nisu želeli da komentarišu.

