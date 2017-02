STRAVIČAN NAPAD KOD LJIGA: Lopovi šurili čoveka vrelom vodom!

Zbog plena od 3.000 dinara oni su starca tukli puna dva sata da bi im priznao gde je sakrio pare od prodaje ovaca! Nesrećni čovek je zadobio brojne povrede, a sumnja da su ga opljačkali ljudi koji ga poznaju.

Pljačkaši su u kuću Radojevića, koji živi sam, upali u gluvo doba noći. Kaže da ga je probudila buku, a kada je oči otvorio video je dvojicu maskiranih muškaraca.

- Raco, daj pare. To su reči koje sam čuo kad sam se trgao iz sna. Izgledalo je sve kao na filmu. Nisam znao šta me je snašlo. Ja sam im rekao da imam samo 3.000 dinara od penzije, međutim, uporno nsu tražili da im dam pare od prodaje jagnjića. Kada sam im rekao da nemam više para vezali su me kaišem, kanapom i zavesom, a onda su me odneli u kadu, gde su hteli da me dave, ali vode nije bilo, jer je pumpa zaledila. Rekao sam im da nemam više para, a oni su nastavili da me tuku -priča ovaj čovek.

Na kraju, sa plenom od 3.000 dinara, otišli su iz kuće i Radomira ostavili zavezanog. Nesrećni čovek je uspeo posle nekog vremena da se odveže i pozove pomoć.

- To što me snašlo neću zaboraviti dok sam živ. Krvnički su me udarali rukama i nogama svuda po telu, uvrtali mi glavu, pretili su da će mi zapaliti kuću i ubiti, ako ne kažem gde ržim novac. Ispreturali su sve stvari. Jedan mi je rekao: “Daj Raco pare, da te ne bijemo više”, a kad sam uporno ponavljao da nemam, to ih je još više razbesnelo. Otišli su da pare traže u drugoj kući, međutim bili su još besniji, jer ništa nisu našli. Na kraju su se smilovali da me više ne biju i ostavili su me svezanog u kući- priča ovaj starac.

U pomoć mu je prvi pritekao rođak koji živi nedaleko od njegove kuće.

- Uspeo sad da dođem do sinovca. Nekako sam se odvezao i bos po snegu otišao do njega. Kad me je video oblivenog krvlju, bio je u potpunom šoku. Odmah je pozvao policiju i Hitnu pomoć. Tri dana sam proveo u valjevskoj bolnici. Krvi mi je izlazila na uši, tukli su me po rebrima, sva sreća da mi nisu ništa polomili i da po telu imam samo modrice i poderotine - priča Radomir.

Policija je obavila uviđaj i traga se za pljačkašima.

Polupali sve po kući

Besni pljačkaši, pošto nisu bili zadovoljni plenom, pored toga što su pretukli starca, polupali su mu sve po kući.- Nema stvari koju nisu izlupali, čak i luster! Valjda su bili besni što nisam imao više novca. Video sam da nisu nosili rukavice kad su došli u pljačku i siguran sam da me poznaju, čim su znali da sam prodao jagnjad i čim su me oslovili nadimkom.

(S. Stevanović)

Autor: Foto: Kurir