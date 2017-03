UJAK MANIJAK NAPAO SESTRIČINU: Nije hteo samo da je siluje, već nešto mnogo gore!

Međutim, prestrašena devojčica je pokušala da pobegne od ujaka-manijaka i sve prijavi svojoj majci i baki, koje su odmah pozvale policiju i uhapsila manijaka, saznaje "Alo!".

Kako saznajemo, kobnog dana ujak je došao u posetu kod svoje starije sestre a sestričinu je namamio pod izgovorom da se igra s njegovim psom Medom.

"Uveo ju je u kuću, skinuo se i rekao joj: "Da li znaš šta sad sledi?". Devojčica ga je molila da je ostavi na miru, a onda mu rekla da kod sebe ima mobilni i da će u pomoć pozvati policiju. Zatim je iskoristila trenutak njegove zbunjenosti i pobegla. Plačući je odmah sve reka sve šokiranoj majci i baki", priča izvro “Alo!”.

Devojčicina majka koja je još uvek u šoku i strahu, objasnila je šta se tog kobnog dana dešavalo.

"Tačni je je moj rođeni brat, o kome sam vodila ručuna, kuvala mu, prala ga, hteo je da mi siluje mlađu ćerku! Sve to mi je priznao kroz osmeh, tvrdeći da je s njom hteo da zasnuje porodicu, to jest da ima. On je bolestan i za njega u životu više ne želim da čujem! Mrtav je za mene i nadam se da skoro iz zatvora neće izaći, zbog moje a i druge dece", kroz suze priča devojčicina majka.

Ona kaže da su njena deca su često odlazila u ujakovu kuću i nikada do sad nije bilo nekakvog ružnog nagoveštaja, da će im nauditi.

"Tog dana sam otišla do lekara i oko 14 sati me je pozvala ćerka i ispričala mi šta se dogodilo. Odmah sam doletela i pravo otišla do njegove kuće. Pitala sam ga šta to uradi da li je normalan, na šta mi je odgovorio da uđem i da će mi sve objasniti. Rekao mi: "Sestro, znaš li kako se prave deca? Hteo sam sa malom da zasnujem porodicu."

"Poludela sam i rekla sam mu da nije normalan i da sam ga prijavila policiji. Došlo mi je da ga ubijem, ali sam se sabrala i otišla kući. Ubrzo je došao za mnom, i pokušao da kaže kako je hteo da ima porodicu. Kada su ga videle moje ćerke, a starija je zgrabila nož iz straha. Moja svekrva ga je upitala da li je svestan svojoh posupaka, na šta je on kroz osmeh rekao da u tome nema ništa loše i da se tako prave deca!", rekla nam je šokirana majka devojlice.

Majka devojčice navodi da je ubrzo stigla policija koja je njenom bratu stavila lisice na ruke.

"On je i policajcima sve priznao. Rekao im da je ćerki naredio da sedne u fotelju a potom se skinuo do donjeg veša i pitao je da li zna šta sad sledi. On mi je brat ali je bolestan. Treba da se leči i nikako ovamo nakon toga ne dolazi. Ovo nema nigde. Tako mi mi se zahvaljuje što sam o njemu brinula. Ostao je sam svi su ga otkačili i od kako je ostao bez posla, moj suprug i ja smo vodili računa o njemu. Da joj je, ne dao Bog nešto uradio, ne bi se libila da ga ubijem", ispričala nam je majka desetogodišnje devojčice.

Kazna do 12 godina zatvora

Beogradski advokat Denis Bećirić kaže da osumnjičenom Z. A. preti kazna od tri do 12 godina zatvora. - Ako se dokaže da je pokušao da obljubi sestričinu, preti mu ista kazna kao da je to uradio. Otežavajuća okolnost će mu biti što je to uradio maloletnoj osobi i srodniku - navodi advokat Bećirić. Izvor iz istrage navodi da će Z. A., nakon saslušanja biti upućen na psihijatrijsko posmatranje.

Nije hteo da se leči!

“Prvo je skinuo pantalone čarape i ostao u majici. Kada joj je rekao da šta će da joj radi, ćerka je simulirala da ima telefon i onako bosa je pobegla od njega. Od tad ne može da se smiri stalno. Stalno plače jer je svesna šta joj je ujak kojeg je obožavala, htel da uradi”, priča majka devojćice. Ona za brata kaže da je psihički bolesnik i da nije hteo da se leči. "Kada smo mu govorili da mu je potrebna medicinska pomoć, ismejavao nas je i pravio ludim. Eto, pre mesec dana sam mu rekla da ću mu pomoći i odvesti kod lekara, na šta je on odgovorio da su mu planete rekle da za njega u bolnici nema mesta", tvrdi majka devojčice.

