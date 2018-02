DOBRA VEST ZA BEOGRAĐANE: Na Brankovom mostu od danas prohodno svih 6 traka

Gradski menadžer Goran Vesić saopštio je da će poslednja saobraćajna traka na Brankovom mostu, koja je bila zatvorena za saobraćaj zbog rekonstrukcije, "biti prohodna za saobraćaj danas od 18.00 sati".

"Svih šest saobraćajnih traka na Brankovom mostu biće prohodne za saobraćaj od danas od 18.00 sati i to tri dana pre roka u kome smo obećali da ćemo to da uradimo", rekao je Vesić i zahvalio se kompaniji Mostogradnja koja rekonstruiše Brankov most na "dobrom radu i brzini".

On je podsetio da je građanima obećao još u decembru prošle godine da će "sve saobraćajne trake na Brankovom mostu biti prohodne od 12. februara".

Vesić je saopštio da je neophodno tokom današenjeg dana zameniti asfalt i postaviti saobraćajnu signalizaciju kako bi žuta traka iz pravca Novog Beograda prema starom delu grada koja je sada zatvorena mogla nesmetano da se koristi.

"Kompanija Mostogradnja za završava radove na gornjoj strani mosta, rekao je Vesić za Tanjug i dodao da "radovi na pripremi podrazumevaju struganje postojećeg asfalta koji je oštećen, postavljanje novog sloja asfalta i iscrtavanje horizontalne saobraćajna signalizacije".

"Ovi radovi će biti završeni u petak u 18.00 sati i od tada svih šest saobraćajnih traka na Brankovom mostu biće prohodno za saobraćaj", poručio je gradski menadžer.

Vesić se zahvalio građanima na strpljenju koje su pokazali proteklih šest meseci dok je trajala rekonstrukcija mosta i rekao "da sada kada se popravka bliži kraju i kada je zamenjeno skoro 40 tona čelika može građanima da kaže da je deo mosta zbog oštećenja bio nebezbedan za korišćenje i da je morao hitno da bude popravljen".

"Most je sada rekonstruisan i bezbedan a završni radovi na donjem delu mosta sa reke potrajaće još neko vreme ali je najvažnije da će saobraćaj od sutra neometano da funkcioniše", poručio je gradski menadžer.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir