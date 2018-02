ŠEŠELJ I ŠAROVIĆ U KAMPANJI NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Rešićemo problem legalizacije bespravnih objekata

Beogradsko naselje Bežanijsku kosu danas su posetili nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i funkcioner stranke Nemanja Šarović, a lider radikala je u razgovoru sa građanima istakao da je jedan od najvećih problema sa kojima se Beograd suočava legalizacija bespravno sagrađenih objekata.

foto: Srpska Radikalna Stranka

"Obično su to kuće, ili poslovni prostor, stanovi. Takvih objekata je mnogo. Iako su doneseni, na prvi pogled, povoljni zakoni - gradska birokratija je sputavala legalizaciju. A kad vas nateraju da dugo čekate - e, onda je to milina za korupciju. I to radi birokratija kad nije dobro kontrolisana", ocenio je Šešelj.

Prema njegovim rečima, radikali znaju kako se kontroliše birokratija, i kako bi suzbili korupciju.

"Kod nas bi ljudi pred šalterima vrlo brzo završavali legalizaciju. Mi smo pokazali u Zemunu kako se to radi i kako se suzbija korupcija", rekao je Šešelj.

On je podsetio da su radikali kada su bili na vlasti isparcelisali sve opštinske placeve i svima ih učinili dostupnim.

"Ko god je želeo plac, lepo je došao i rekao - želim ovaj, uplatnica je tu i začas bi završio posao. Znači, kad vam je lako doći do realizacije vašeg interesa, onda tu nije moguća korupcija. Ako vi imate dovoljan broj ponuđenih placeva, onda nema šta da vas opštinski službenik ucenjuje i da kaže - dođi sutra, dođi prekosutra. On mora redom to da prodaje", objasnio je Šešelj.

Prema njegovim rečima, tamo gde se opštinski službenik ili gradski službenik oseti jakim i moćnim, onda on počne da razmišlja kako koga da opljačka.

"Na primer, nedavno su jednu ženu telefonom zvali, tražili joj 15.000 evra da joj opština ne poruči nešto što je dogradila na svojoj kući. Ona je to dala preko nekog posrednika. Telefonom su tražili još 10.000 evra. Ona je i to dala. I onda su došli i poručili", naveo je lider radikala ocenjujući da se stvara neverovatna mafija u strukturi službenika lokalne samouprave ako se oni dobro ne kontrolišu.

"E, mi znamo kako se vrši ta kontrola i tu bismo prednjačili", poručio je lider SRS.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir