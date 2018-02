ŠOK! SUZANA PROGOVORILA O SAŠI POPOVIĆU: U braku je s najmoćnijim čovekom SRPSKE ESTRADE 20 godina i sad otkrila kakav je u stvari direktor GRANDA!

Suzana Jovanović u braku je sa Sašom Popovićem više od dve decenije.

Svojim iskrenom ispovešću približila je javnosti svoje viđenje života uz jednog od najmoćnijih ljudi u domaćem šou biznisu.

Supruga Saše Popovića prisetila se njihovog upoznavanja, ali i iznenađenja koja mu je priređivala, pa sve do odluke da napusti karijeru ne bi li se posvetila porodici.

Prisetila se i davne 1996. kada je vladala panika zbog bolesti ludih krava kada je sa Sašom još bila u prijateljskom odnosu.

"Naša ljubav je počela sa ludim kravama. Bilo je to ono vreme pejdžera, tako neko neobavezno dopisivanje. Ja sam imala samo fiksni telefon u stanu, a on je imao pejdžer, pa sam mu nekako slala poruke. Ja se njemu požalim, Sale ja nikako neću stići u Jagodinu na svadbu, a nemam kako. Nema problema, samo se ti obuci, dolazim po tebe", prisetila se pevačica početka njihove ljubavi.

Kada su stigli u Jagodinu, desila se magija koja je izmenila njihove živote.

"Taman da krenem, on me uhvati za ruku. Rejoh, šta sad, čoveče? Da nisam zaboravila tašnu ili pesmaricu gde sam pisala pesme. "Ne, dođi da te poljubim", iznenadio me. Ju, kako sad to. Bukvalno smo imali drugarski odnos. I tu se poljubimo i ja pitam šta sad ovo treba da znači?! To znači da si od danas moja devojka i kraj priče, rekao je Saša", prisetila se Suzana.

"To je bio poljubac u obraz, nije bio pravi. Ja sam se držala celo dan za obraz. Rekla sam, ja neću ni sutra da se umivam. Ovaj poljubac mora da ostane", znala je da se rodila prava ljubav.

