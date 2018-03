MILOŠ JOVANOVIĆ: Niko ne može sam, treba nam ujedinjenje

Beogradski izbori su pokazali da u opoziciji niko ne može sam. Sve vodi, hteli mi to ili ne, nekom obliku ukrupnjavanja opozicije. Opozicija je razdrobljena, skoro i da ne postoji. Đilas je, vidim, pokrenuo neku inicijativu, koliko je to ozbiljno, videćemo. Raspoloženje Demokratske stranke Srbije za saradnju zavisi od toga kako će se situacija dalje odvijati. Mi inače ne odbijamo svaki predlog vlasti i podržavamo Vladine mere za populacionu politiku, ali one nisu dovoljne. Imate problem sa iseljavanjem, mahom mladih ljudi, koji su, ako nije grubo reći, reproduktivni potencijal koji odlazi iz zemlje, ali i potencijal za privredni rast. Novac jeste dobra mera, ali nije dovoljna, novac ne rešava sve. Neuređenost u zemlji je takođe veliki problem.

Kurir

Autor: Kurir