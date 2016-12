13 GODINA SAM BILA SEKSUALNI ROB, DECU SU MI PRODALI Ispovest žene koja je preživela najgore mučenje

Ova Britanka 13 je godina bila seksualni rob, tvrdi da je bila zaključana u spavaćoj sobi i podvrgnuta svakodnevnom seksualnom zlostavljanju i nemilosrdnim batinama.

December 30, 2016

U intervjuu za Dejli miror ispričala je kako ju je njen otmičar "prodavao" drugim ljudima, a u zatočeništvu je rodila četvoro dece.

"Još uvek mi je pred očima ta spavaća soba, ćošak u kome bih se previjala od bolova", rekla je Raston.

Proživljavala horor

"Nakon nekog vremena osećaj za bol postajao je sve slabiji, čini se kako je moje telo naučilo da ga izoluje i isključi", ispričala je te potom dodala kako, osim što joj prizori sobe u kojoj je bila zatočena 13 godina ne izlaze iz glave, još uvek oseća miris sobe, miris kante koju je koristila kao WC.

"Došla sam do trenutka kada više nisam znala šta je život", rekla je.

Njenu priču mnogi su već uporedili sa stravičnim iskustvom Elizabet Fricl, koja je 24 godine bila zarobljena u podzemnom bunkeru gde je silovao rođeni otac, Jozef Fricl.

