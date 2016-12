2016. BILA JE NJEGOVA GODINA: Ovaj čovek svakog dana zaradi 32 miliona dolara i ne planira da stane!

Multimilijarder Voren Bafet svakog dana ove godine je zaradio u proseku 32,2 miliona dolara.

December 27, 2016

"Čarobnjak iz Omahe", kako ga nazivaju proglašen je drugim najbogatijim čovekom na svetu samo dva dana nakon pobede Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima.

