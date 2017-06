TRAMP PORUČIO AMERIKANCIMA DA NE BRINU: Obamaker će eksplodirati, napravićemo SJAJAN ZAKON!

"Obamaker će se raspući, a mi ćemo sačiniti sjajan plan zdravstvene nege za NAROD. Bez brige!", napisao je Tramp na Tviteru.

Američki predsednik je ovu poruku uputio dan nakon što je pretrpeo najveći poraz od početka mandata u Beloj kući, jer je njegov predlog zakona, koji je trebalo da zameni Obamaker, povučen sa dnevnog reda Predstavničkog doma Kongresa zbog nedovoljnog broja glasova među poslanicima njegove Republikanske partije, navodi AFP.

Tramp i predsednik Predstavničkog doma Pol Rajan bili su juče primorani da povuku predlog zakona neposredno uoči glasanja, jer nisu uspeli da obezbede dovoljnu podršku za njegovo usvajanje, ostavivši neispunjenim Trampovo predizborno obećanje da će poništiti reformu svog prethodnika u oblasti zdravstvene nege.

"Loše stvari će se dogoditi Obamakeru. Nema mu mnogo pomoći. To sam rekao još pre godinu i po dana. Na kraju krajeva, on nije održiv", rekao je Tramp juče nakon što je novi predlog zakona povučen.

Američki predsednik je, takođe, nagovestio da će to pitanje, koje je stvorilo podele među samim republikancima, ostati na agendi Bele kuće.

"Mislim da treba da pustimo da Obamaker ide svojim putem... On se urušava i uskoro će eksplodirati, i to neće biti nimalo slatko. A demokrate to ne žele. Dakle, oni će sami pružiti ruku kada budu spremni, a kada god budu oni spremni, spremni smo i mi", poručio je Tramp.

(Tanjug)