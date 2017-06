DRAMATIČNO UPOZORENJE FRANCUSKOG DIPLOMATE: Balkan danas ponovo ključa!

BEOGRAD - Žustra kampanja za predsedničke izbore u Francuskoj u prvi plan stavila je spoljnu politiku, a Fransoa Fijon, favorit na izborima i bivši premijer, rekao je da je Kosovo oteto od Srbije.



Njegova izjava je podigla mnogo prašine u regionu i povod je za razgovor s Filipom Gustenom, bivšim francuskim ambasadorom u Rumuniji i kandidatom za predstavnika dijaspore.

- Evropa ima sreću da je već 70 godina u miru, samo ovaj njen deo nema tu sreću. Danas Balkan ponovo ključa. Intervencija Zapada u ovom regionu može dovesti do uvoza konflikata. Ovoj zemlji treba razumevanja. Zapad i Evropa imaju problema da razumeju istoriju, politiku i religiju i sve elemente koje čine Balkan.



Francuska, nekada naš najveći saveznik, bila je među zemljama koje su nas bombardovale. Da li je moguće popraviti naše odnose?

- Istoričar sam i kao takav vam kažem da moramo uvek da se sećamo prošlosti kako ne bismo pravili iste greške u budućnosti. Iskustva u odnosima Francuske i Nemačke, koji su od neprijatelja u više ratova došli do najvažnijih evropskih partnera, mogu se preneti i na Balkan. Moramo zaboraviti na ogorčenost, naći kompromis i zajedno graditi budućnost. U Beogradu se ne osećam kao stranac.



Što mnogi u Evropi strahuju od izbora u Francuskoj?

- Kad bi Francuzi izabrali Le Penovu, to bi bio kraj EU. Naša Evropa je već bolesna, sa ovim što se desilo s bregzitom, Unija ne bi izdržala da se isto desi i s Francuskom.



Vi ste kandidat republikanaca za predstavnika dijaspore u parlamentu...

- Zakoni koji su napravljeni za Francuze u Francuskoj ne moraju da važe za Francuze u inostranstvu. Najvažnije za Srbiju je i da imate deputata koji dobro poznaje specifičnost vaše zemlje, pa može biti i njen svojevrsni ambasador. Dugo sam živeo na ovom području i ta misija mi je veoma važna.

Predizborna obećanja

LE PENOVA NE MOŽE DA VRATI KOSOVO SRBIJI



Marin le Pen je najavila da će, ako pobedi, povući francusko priznanje nezavisnosti Kosova. Da li je to moguće i kako bi to uticalo na Srbiju i EU?

- Ne verujem. U pravnom smislu ne vidim kako bi to moglo da se desi. To će biti vrlo teško, to je navika Nacionalnog fronta u Francuskoj da svašta obećava, ali ništa ne ispunjava.

Lična karta

ISKUSAN POLITIČAR



Rođen je 1960. godine u Francuskoj

2007-2009. bio je pomoćnik ministarke ekonomije Kristin Lagard za vreme ekonomske krize

2009-2012. bio je šef kabineta Luka Šatela, ministra obrazovanja

2012-2014. bio je ambasador Francuske u Rumuniji

govori sedam jezika, autor je više knjiga i profesor na fakultetu

