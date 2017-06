ASTRONAUT KOJI JE HODAO PO MESECU ZAPANJIO SVET: Ja znam pravu istinu o vanzemaljcima

Alan Bin (85) jedan je od samo 12 ljudi koji su napravili "mali korak za čoveka, a veliki za čovečanstvo".

Ovaj pilot lunarnog modula bio je deo tročlane posade Apollo 12 misije. Njihov primarni cilj je bio da na površini Meseca ostave uređaj koji je prikupljao seizmičke podatke.

Bin je proveo 1.671 sati i 45 minuta u svemiru, od čega je 10 sati i 26 minuta proveo na Mesecu i u Zemljinoj orbiti.

Iz ličnog iskustva razvio je neke interesantne ideje o mogućnostima postojanja vanzemaljskih oblika života.

"Ne verujem da je bilo ko iz svemira ikad posetio Zemlju", rekao je on za news.com.au. "Jedan od razloga je to što mislim da su naprednije civilizacije altruistične, pa bi sigurno došli i rekli: 'Dolazimo u miru i znamo da kod vas rak ubija ljude. Mi smo taj problem rešili pre 50 godina i pokazaćemo vam kako i vi to da uradite'".

Bin, međutim, ni na trenutak ne sumnja da nismo sami u svemiru.

"Postoji toliko milijardi zvezda i oko njih ima toliko planeta, da statistički postoji mnogo planeta na kojima ima života", rekao je on.

"Možda su neke od njih sličnenama od pre 100.000 godina, neke su na našem sadašnjem nivou, a neke koje su 10.000 godina napredniji od nas".

Bin je dao otkaz u NASA 1981. i posvetio se slikarstvu. Njegove slike uglavnom predstavljaju ono što je doživeo kao astronaut.

"Čak i kad bih živeo 185 godina, ne bih ostao bez inspiracije na tu temu", rekao je on.

Autor: Foto: Profimedia