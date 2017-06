NEOČEKIVANI DETALJI ISTRAGE O NAPADU U LONDONU: Pravu istinu možda NIKADA nećemo saznati!

Iako je Islamska država preuzela odgovornost za napad, dosadašnjom policijskom istragom utvrđeno je da je napadač delovao sam i iz razloga koji možda nikada neće biti poznati.

Vuk samotnjak?

U opsežnoj istrazi u koju je bilo uključeno stotine istražitelja i policajaca u Engleskoj i Velesu, nije dokučen motiv njegovog napada. Doduše, istraga se nastavlja kako bi se utrdilo je li Masud potpao pod uticaj propagande Islamske države na internetu ili je nešto drugo izazvalo njegov gnev i napadački poriv.

“Mi i dalje verujemo da je Masud delovao sam. Nemamo informacija niti obaveštajnih podataka da su bili planirani dalji napadi”, rekoa je pomoćnik zapovednika londonske policije Najl Basu.

Sigurnosnim službama ne sviđa se ni izraz “vuk samotnjak” kojim je opisan Masud, već su skloniji izrazu “usamljeni počinitelj”.

Iako je nakon napada uhapšeno 11 osoba, devetoro njih je već oslobođeno i prema njima neće biti preduzimane ikakve dalje mere. U pritvoru je jedino zadržan 58-godišnji muškarac uhapšen u Birmingemu, dok je 32-godišnjakinja iz Mančestera puštena iz pritvora nakon uplaćene kaucije.

Policija istražuje i medijske natpise da je Masud nepsoredno pre napada proveravao svoje kodirane poruke na Votsapu ili čak poslao poruku, a što bi moglo uputiti na to da su u napad bili uključene i druge osobe. No, policijska istraga zasad upućuje na to da je delovao bez saradnika.

“Čak i ako je napad pripremio i izveo sam, moramo s potpunom sigurnošću utvrditi zašto je to učinio kako bismo mogli dati odgovore porodicama žrtava i ovog zločina”, kazao je pomoćnik načelnika londonske policije.

“Moramo prihvatiti i mogućnost da je razlog ovog napada otišao s Masudom u grob i da ga nikada nećemo saznati” , dodao je Basu.

Čitav napad trajao je samo 82 sekunde

Iznoseći detalje istrage, policija je saopštila da je čitav napad na mostu, u kojem je Masud ubio četvoro ljudi pre nego što je i sam ubijen, trajao svega 82 sekunde.

Policijska rekonstrukcija kaže da je napad počeo u 14:40:08 kada je Masud iznajmljenim automobilom krenuo pločnikom mosta gazeći ljude pred sobom, a u 14:40:38 udario je u ogradu palate. U 14:40:51 izašao je iz vozila i tada ga je policajac ustrelio iz vatrenog oružja. U 14:40:59 stigao je prvi poziv policiji kojim je dojavljeno da se dogodio napad.

Istraga se nastavlja, a londonska je policija pozvala sve koji su proteklih meseci bili u kontaktu s Masudom da im se jave. Saudijska vlada prethodno je potvrdila da je Masud radio u toj zemlji od 2005. do 2009. godine kao učitelj engleskog jezika.

(net.hr)