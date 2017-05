(VIDEO) KAKO DA PREŽIVITE TREĆI SVETSKI RAT: Najbolje je pobeći u ovih 10 zemalja!

Tenzije u svetu rastu, i sve je veći strah od ratnih sukoba svetskih razmera.

Ukoliko dođe i do njih nije loše znati gde čovek može da se skloni od ratnog vihora.

Većina sigurnih mesta je vrlo daleka, ali ima ih i u Evropi...

Teroristički napadi, izbeglički talas, tenzije na Korejskom poluostrvu, zategnuti odnosi Rusije i SAD, SAD i Kine...sve su to razlozi zbog kojih mnogi veruju da je svet na rubu III. svetskog rata. Bio on realan ili ne, dobro je znati koja su to idealna mesta na koja možemo da se sakrijemo.

Butan

Daleko u Aziji, između Kine i Indije okružen je planinama. Butan deluje kao idealno mesto za beg, pogotovo za one koji vole prirodu, čist vazduh i zelenilo. Zbog globalnog zagrevanja, vlada je odlučila da najmanje 60 posto zemlje ostane prekriveno šumama, a svakog meseca, zabranjuje se na jedan dan vožnja automobila.

Fidži

Fidži je dovoljno daleko da ostane van dometa topova. Ostrvo u Tihom okeanu udaljeno je od velikih gradova, fabrika i industrijskih centara zbog čega je okružen čistim morem bogatim ribom. Većina stanovnika bavi se poljoprivredom, uzgajajanjem kokosovog oraha, duvana, kafe, šećerne trske, ananasa, kakaa...

Malta

Nama mnogo bliža je Malta. Ostrvo u Sredozemnom moru verojatno bi ostalo izolovano od ratnih sukoba. Nudi čisto more, prijatnu klimu, bogato istorijsko nasleđe... Ono čega baš nema u izobilju je zelenilo jer je načičkan naseljenim mestima.

Švajcarska

Bogata zemlja okružena Alpama uvek je bila sigurna i ostajala izvan velikih svetskih sukoba. Tako će verojatno ostati i u budućnosti.

Grenland

Ova danska teritorija u slučaju novog svetskog rata ostaće netaknuta. Daleko je na severu i to je sigurno i jedan od najvećih problema. Oko 81 posto površine prekriveno je ledom pa većina stanovnika živi u fjordovima na jugozapadu gde je klima nešto blaža.

Čile

Čileanski grad Punta Arenas najudaljenija je tačka na svetu od bilo koje države s nuklearnim oružjem. Zemlja je srednje razvijena, ali ima relativno visoku stopu rasta.

Island

Udaljen je od svih potencijalnih žarišta i jedna od najmiroljubivijih zemalja sveta. Klima i nije baš najprijatnija jer se temperature retko penju iznad 15 stepeni, ali zemlja obiluje prirodnim lepotama kakve ne mogu da se pronađu nigde drugde u svetu.

Novi Zeland

Još jedna miroljubiva zemlja koja, za razliku od Islanda, u svom severnom delu ima vrlo ugodnu i blagu klimu. Kroz istoriju uglavnom su bili pošteđeni ratnih sukoba, a iako su udaljeni, mogu da se samoodrže. Više od polovine električne energije dobijaju od vode, a ekonomija je stabilna uz visok životni standard.

(Kurir.rs/express.co.uk) Foto printscreen Youtube