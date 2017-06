ZAPANJUJUĆA TVRDNJA UGLEDNOG PSIHIJATRA: Makron je opasan psihopata i žrtva silovanja kad mu je bilo 15!

Italijanski profesor Adrijano Segatori, ugledni psihijatar i psihoterapeut, član naučnog odeljenja "Pravne psihologije i forenzičke psihijatrije" i član Italijanske akademije forenzičnih nauka, šokirao je svet opisom novog francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

"Makron je opasan jer, kao i sve psihopate, ima izuzetno visoko mišljenje o sebi. On ne voli Francusku i ne bori se za francuski narod. Makron voli sebe, enormno, i bori se da održi svoj krhki identitet", izjavio je profesor Adriano Segatori, psihijatar i psihoterapeut, specijalizovan za psihijatrijske preglede.

“Da me sudija pita šta mislim o opasnosti od takvih ljudi, ja bih rekao da u nju ne treba sumnjati. Kao i sve psihopate, Emanuel Makron je vrlo opasan. Serijske ubice uništavaju porodice, dok psihopate koji upravljaju ekonomijom i politikom uništavaju cijela društva”, izjavio je italijanski profesor, koji je decenije posvetio proučavanju zločinačkih umova, izradi psiholoških profila i proceni mogućnosti njihove rehabilitacije i resocijalizacije.

Ovo je vrlo zabrinjavajuća poruka koju je profesor Segatori objavio na JuTjubu uoči drugog kruga francuskih predsedničkih izbora, ali tek sad su je mediji primetili. Profesor tvrdi da je Makronov život pošao u neželjenom smeru kad mu je bilo 15 godina, jer je tada bio "žrtva ozbiljnog seksualnog zlostavljanja od strane njegove učiteljice Brižite, koja je u to vreme imala 39 godina”.

Problem čak i nije starosna razlika, mada je Makron tada bio dete, nego zbog činjenice da je do "incidenta" došlo među "kremom" Pariza, a ne "ambijentu proletera", koji Makron bukvalno prezire.

foto: epa

"Da se incident dogodio u radničkom okruženju, mladi Emanuel bi završio u Centru za socijalnu brigu, uz podršku psihologa, a Brižit Tronje bi završila u zatvoru", tvrdi italijanski stručnjak.

Ono što mejnstrim mediji veličaju kao "veliku ljubav koja je završila brakom", moglo bi se nazvati "popravljanjem počinjene štete". Za Adrijana Segatorija je neosporna činjenica da je psihološki razvoj dečaka od 15 godina nasilno zaustavljen fizičkim i psihičkim zavođenjem.

"Kao što nas Freud uči u delu 'Totem i tabu', Makron je tada prešao granicu koja određuje tabu, a to je prvi korak ka uverenju da je sve dozvoljeno", tvrdi profesor Segatori. On ne ublažava reči i tvrdi da se ovde suočavamo s problemom "jedne vrste pedofilije", posle čega je kod mladog Makrona ojačala ideja o svemoći i porasla do granice percepcije stvarnosti. Ova situacija je kod mladog Makrona, nesumnjivo obdarenog velikim intelektualnim sposobnostima i kulturom, dovela do drugih ekstremnih granica, samih po sebi "patološki normalnih", odnosno "narcizma".

"Budući da je bio mlad, Makron je razvio neobuzdane ambicije, a potreba da mu se drugi dive i zavisnost od nje zapravo je unutrašnji osećaj inferiornosti”, tvrdi italijanski psihijatar.

foto: EPA

Prema njegovom mišljenju, "Makronova ličnost uslovljena je idejom da ne postoje nikakve granice, a na to treba dodati osećanje svemoći kod deteta koje se tek razvija u odraslu osobu". I na kraju, kaže profesor, tu je i “unutrašnji osećaj narcizma, koji nije greška da se definiše čak i kao zlo".

"Prevedeno, ove tri paradigme su deo strukture koju nazivamo psihopatologijom, jer se radi o pojedincu koji se u psihičkom smislu savršeno može definisati kao psihopata, iako sada sjdi u Jelisejskoj palati", tvrdi profesor Segatori, ali dodaje da pojam "psihopata" nije uvreda. Naime, veliki američki psiholog Nensi Mekvilijams kaže da psihopata jeste devijantan, "ali da ako je dobro organizovan, kulturno i intelektualno, može da dođe do najviših vrhova financija ili politike".

Ličnost psihopate karakteriše "površni šarm" i određena "privlačnost", međutim, kad počnu protivrečnosti može doći do problema. Profesor Adrijano Segatori je proučavao izbor novog predsednika, gledao snimke, njegove govore, izraze i geste.

"Kod Makrona se vidi porast histerije kada primeti da mu se ne dive dovoljno,m jer se tada u problemima nađe njegovo lažno ‘ja’ i njegov jadni identitet", tvrdi profesor. Osim toga, novoizabranog predsednika Francuske odlikuje velika teatralnost, što se takođe podudara s učenjem koje je dobio od svoje zavodnice, koja je bila i učiteljica glume. Problem je u tome što je sada "pacijent" na čelu Francuske.

foto: Reuters

"Psihopata je sam po sebi nepouzdan, ali sa svojim površnim šarmom uspeva da prevari drugu stranu. I kod njega nikada nije bilo kajanja, čak i kada je govorio o bezubima, kako naziva siromašne, kada je vređao rudare, rekavši da su to samo zavisnici od duvana i alkoholičari, ili kada je žene nazvao glupima i neznalicama", dodaje stručnjak.

Naravno, kasnije se pravdao da je "pogrešno protumačen". Sigurno to nije nameravao da kaže, ali je potpuno nesvesno otkrio pravog Emanuela Makrona. Međutim, problem je što on zaista veruje u to što je rekao, ali to osećanje prezira prema ljudima ne može da pokaže. Ono dolazi iz nesvesnog. Tada se ispravlja, ali racionalno i bez griže savesti, jer ne želi da prizna krivicu.

Za kraj, italijanski profesor tvrdi da je Makron sigurno mnogo patio tokom kampanje u kojoj se suočavao s Marin le Pen, jer on ne može da prihvati da mu je žena protivnik; njemu je potrebna majka.

"Bez nekoga poput Brižite, sve ostalo postaje teško održivo. Dakle, novi predsednik je izuzetno opasan upravo zbog svoje velike krhkosti. Makron, kao i sve psihopate, radi samo za sebe, a svi ostali su mu puki instrumenti potrebni da dokaže vlastitu veličinu", zaključuje profesor, koji se za kraj pita da li je iko svestan opasnosti u koju srlja Francuska?

(Kurir.rs/Logično)

Foto: EPA, Foto: Reuters, Foto: Printscreen YouTube