ČITAV ŽIVOT PROVEO KAO TUĐI SIN: Neverovatna misterija nestalog dečaka rešena tek nakon 100 godina

Bobi Dunbar je bio američki dečak koji je imao četiri godine kada je nestao, a njegov nestanak je izazvao opštu potragu u Americi. Dečak je pronađen, ali je tek onda nastala misterija.

Naime, Bobi je nestao 1912. godine na porodičnom putovanju a posle 8 meseci potrage istražitelji su bili ubeđeni da su ga našli u Misisipiju.

Oni su ga pronašli kod Vilijama Kantvela Valtersa a Dunbarovi roditelji su bili ubeđeni da se radi o njihovom sinu.

Međutim, žena koja je radila kod Valtersa Džulija Anderson je insistirala da je dečak zapravo njen sin. Ipak, ona nije imala dovoljno novca da priušti advokata, pa je nakon suđenja mališa pripao Dunbarovima.

Tek 2004. godine DNK analizom je utvrđeno da dečak zaista nije potomak Dunbarovih, niti je u bilo kakvom krvnom srodstvu sa njima!

Inače, Vilijam Kantvel Valters je bio putujući majstor za popravku i podešavanje klavira, a dečak koga su pronašli kod njega je imao sličan opis onom koji su imali. Vilijam je dečaka poveo na put a našli su ih u Misisipiju.

Volters je tvrdio da je dečakovo ime Čarls Brus Anderson, i da je sin žene koja je radila za njegovu porodicu. On je rekao da je dečakova majka je Džulija Anderson, i da mu je ona dobrovoljno dopustila starateljstvo nad detetom. Ipak, Volters je uhapšen a vlasti su pozvale Dunbarsove da dođu u Misisipi i pokušaju da identifikuju dečaka.

Novine su različito pisale u susretu dečaka i gospođe Dunbar. Jedni su objavili da je on odmah nju nazvao majkom a drugi da je stalno plakao dok gospođa Dunbar nije bila sigurna da je on zaista njen sin.

Ubrzo nakon toga, Džulija Anderson iz Severne Karoline je došla da potvrdi

Valtersove tvdnje. Ona je rekla da je poslala dečaka zajedno sa Valtersom da posete jednog njegovog rođaka, i da je trebalo da se zadrži nekoliko dana samo.

Do zabune je zapravo došlo, jer su pred nju postavili pet različitih dečaka koji su bili približno istih godina kao i mališa, ali on nije uopšte davao znake da je prepoznaje dok je i onda rekla da nije sigurna da je to on.

Videvši dečaka ponovo sutradan, ona je izjavila da je sigurna da je Brus zaista njen sin. Međutim, činjenica da ga nije prepoznala odmah kao i njen moral koji je štampa dovela u pitanje jer je žena bila neudata a već je imala troje dece, od koje je dvoje preminulo, donelo je prevagu kod sudija da donesu presudu u korist Dunbarovih.

Andersonova se kasnije udala i imala sedmoro dece.

Bez novca da vodi dugu sudsku bitku, Andersononova se vratila kući u Severnu Karolinu. Volters je osuđen za otmicu, dok je mališa ostao do kraj svog života u domu porodice Dunbar. Oženio se i imao četvoro dece a umro je 1966. godine.

Godinama nakon njegove smrti jedna od njegovih unuka Margaret Dunbar Katrajt počela je istragu podstaknuta novinskim člancima. Tek 2004. godine porodica je pristala na DNK analizu da bi testovi pokazali da on nije bio u krvnom srodstvu sa Dunbarovima.

Tako je sudbina pravog Bobija Dunbara ostala nepoznata a pretpostavlja se da se udavio u jednom jezeru.

