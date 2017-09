(VIDEO) NIJE HIV: Ova bolest satire mlade Britance, na najvišem je nivou od 1949.

Broj slučajeva sifilisa u Velikoj Britaniji je dostigao najviši nivo od 1949. godine, pokazuju novi podaci.



U 2016. bilo je 5.920 obolelih od sifilisa - što je povećanje od 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu (od 5.281 do 5.920) i 97 odsto rast u odnosu na 2012. godine (od 3.001 do 5.920).



Prema podacima zdravstvenih ustanova većinom su to slučajevi u gej ili biseksualnoj populaciji ili drugi oblicima gde muškarci imaju seks sa muškarcima.



Sifilis je bakterijska infekcija koja se obično prenosi seksom sa nekim ko je zaražen.



Obično se može tretirati sa kratkim tokom antibiotika, ali ako se ne leči može da izazove ozbiljne dugoročne probleme.





Komentarišući podatke, dr Majkl Brejdi,kaže: "Današnje brojke pokazuju neprihvatljivo visoke stope polno prenosivih infekcija.



"Mi smo pred velikim izazovima, kao što su nastavak uspona sifilisa i stalne zabrinutosti oko rezistentne gonoreje, a mi hitno treba da se obratimo pažnju na loše seksualno zdravlje i stope polno prenosivih infekcija nacije i one najviše izložene riziku".

