ŠTA SE TO DIMI? Česi progoreli rupu u antipušačkom zakonu

Dovitljivost Čeha da nađu rupe u zakonu i zaobiđu zabranu pušenja nema izgleda granica, a novi trik su "džepne nargile za cigarete" - iz Kine, pošto je novi antipušački zakon od 31. maja iz zabrane izuzeo upravo tradicionalne nargile, popularne u češkim čajdžinicama.

Češki pušači otkrili su da sam antipušački zakon nigde precizno i tehnički ne definiše šta su to nargile, ne računajući da bi pod pojmom nargile mogla da prođe i mala posuda poput lule, s vodom, u koju se stavi cigareta i dim uvlači kroz vodu.



Te mini-nargile za cigarete kineskog proizvođača, nude se sada kao garantovani trik da se veselo i dalje puši i u restoranima, kafeima, barovima, zatvorenim prostorijama gde je od 31. maja pušenje zabranjeno pod pretnjom kazne 200 evra za pušača, a 2.000 evra za ugostitelja koji je to dozvolio.

Ilustracija (Foto: Profimedia), foto: Profimedia

"Skloni smo da smatramo da se zakon ne odnosi na upotrebu džepnih nargila u kojima sagoreva cigareta, a ne duvan za nargile ili biljna mešavina, da je to izuzetak", saopštila je, doduše bez kategorične zabrane, portparolka Ministarstva zdravlja Štepanka Čehova.



Pravnici su takođe uvereni da "džepne nargile" mogu da prođu sve dok se kontrolni organi ne izjasne i ne definišu da li to jesu nargile ili nisu.



Opšta zabrana pušenja u zatvorenom prostoru, kao i napolju, kraj dečijih igrališta i na stanicama javnog prevoza, koju je, kao 23. zemlja u Evropi, Češka uvela 31. maja, i dalje je tema dana, a pušači se utrkuju ko će smisliti uspešniji trik da i dalje puši na zabranjenim mestima, pre svega u kafanama.



Najrasprostranjeniji trik je da se kafana jednostavno generalno ili samo određenim danima proglasi za privatni klub u kojem sedi zatvorena grupa ljudi. U tom slučaju niko nema pravo da zamera što u prostoriji puše, jer to je kao da su se okupili privatno u nečijem stanu.

(Kurir.rs/Beta)