GRAĐANI U NEVERICI: Posle 24 godine više im nisu besplatni struja, voda i benzin!

Predsednik Turkmenistana Gurbangulij Berdimuhamedov naredio je vladi da ukine velikodušan sistem subvencija malim potrošačima za vodu, struju i gas, objavili su u sredu tamošnji mediji.



To bi moglo da ukazuje na to da vlada ima finansijskih problema. Pune 24 godine domaćinstva u toj bivšoj sovjetskoj republici bogatoj gasom, koja ima 5,5 miliona stanovnika, imala su pravo na besplatnu struju, vodu i gas za grejanje i kuvanje, iako su poslednjih godina postepeno uvedena neka ograničenja.

Do 2014. vlasnici automobila dobijali su i 120 litara besplatnog benzina na mesec dana. Svaka osoba imala je do sad pravo na 35 kW struje i 50 metara kubnih gasa na mesec, kao i 250 litara vode na dan. Mera je uvedena 1993. i predviđeno je bilo da bude na snazi deset godina. Potom je produžena do 2030.

Predsednik sad smatra da je taj sistem neodrživ i da bi pomoć ubuduće trebalo da dobijaju samo socijalni slučajevi.

Turkmenistanski izvoz prirodnog gasa smanjio se otkako je Rusija, nekad glavni kupac, prekinula kupovinu u januaru 2016. I Iran je u decembru optužio Turkmenistan da je smanjio isporuku zbog spora oko plaćanja.

Tako mu je ostala samo Kina, koja uvozi između 35 i 40 milijardi kubnih metara gasa na godinu. MMF očekuje da će Turkmenistan ove godine imati deficit od 0,7 posto BDP, treću godinu zaredom, a tek iduće godine suficit.

