BIO JE SLEP 15 GODINA: Njegova reakcija kad je ugledao lice svoje drage je neprocenjiva!

Endru Ejri pati od Stargardt očne bolesti, zbog koje gotovo uopšte ne vidi poslednjih 20 godina.

To stanje je tzv. "legalno slepilo". On vidi, ali mu je vid tako jako zamućen pa ne može da raspoznaje detalje. I svaki dan mu je stanje sve gore. On je 15 godina u braku sa Keli i imaju tri ćerke. Jedna od najvećih problema mu je što "ne može da vidi izraze lica svoje supruge".

Međutim, eSight 3 pametne naočare su to promenile. One pomoću kamere i senzora mu pred očima prikazuju ono što se događa oko njega. Kada ih je prvi put isprobao, od sreće je zaplakao.

Rekao je da ga je posebno dirnulo što je mogao videti obrve svoje supruge, nešto što većina ljudi uzima zdravo za gotovo. Toliko je sitnica propuštao zbog svog lošeg vida.

Zbog svega je par napravio svadbu još jednom, a ovaj put je posebnim naočarima mogao videti lice svoje supruge. Ponovili su zavete u istoj crkvi kao i pre 15 godina, imali su istu tortu i pozvali su sve iste zvanice.

