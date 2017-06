(VIDEO) OTKRIVENO MESTO GDE JE BOG POSTAVIO RAJSKI VRT: Sada je poprište velikih sukoba

Istraživači veruju da su našli Rajski vrt - i on se nalazi na jednoj od lokacija svetske baštine u Iraku.



Hrišćanski arheolozi u potrazi za biblijskim rajskim vrtom misle da su identifikovali gde je nekada bio.



Stručnjaci veruju da su to močvare Ašvar - jedan od najraznovrsnijih ekosistema na svetu - u jugoistočnom Iraku.



Mesto, koji se nalazi delimično u Iranu i Kuvajtu, imenovano je delom Svetske baštine UNESKA jer se veruje da je bilo naseljeno između četvrtog i trećeg milenijuma pre nove ere - oko vremena kada kreacionisti veruju da je Zemlja stvorena.





Ogromne močvare napajaju reke Tigar i Eufrat, po dr Džonu Morisu iz Instituta za istraživanje postanja predstavljaju trag Rajskog vrta.



On je napisao na svom blogu: "Biblija opisuje područje oko bašte u drugoj glavi Knjige Postanja, čak i koristeći prepoznatljiva imena kao što je Etiopija. Pominje se izvor u bašti koji se deli u četiri glavne reke, uključujući i Eufrat.



"To je dovelo do toga da mnogi, uključujući i biblijske naučnika, zaključe da je Rajski vrt je bio negde na području Bliskog istoka oko reka Tigar i Eufrat."



Međutim, dr Moris dodaje da je malo verovatno da se nađe trajni dokaz da je kuća Adama i Eve ležala ispod površine zemlje jer je uništena u drugoj biblijskoj priči - Velikom potopu.



(Foto: Vikipedija)

Autor: Kurir.rs/expres.co.uk