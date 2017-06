RUSKI VOZAČI ŠOKIRALI NEMCE: Više veruju u ikone, nego u sigurnosni pojas

Za strance koji dolaze u Rusiju najveći izazov je saobraćaj u Moskvi, piše nemački list „Standard“. Specifičan „način vožnje Rusa“ zbog kojeg gine na hiljade ljudi, kao i nada da će im „pomoći sveci“ umesto sigurnosnog pojasa, čine metro „najpouzdanijim prevoznim sredstvom“ u glavnom gradu Rusije, ističe list.

Jedan od najvećih izazova za strance koji dolaze u Rusiju je saobraćaj u Moskvi, piše novinar „Standarda“ Andre Balin. Broj automobila po glavi stanovnika u Moskvi nije veći nego u Evropi, ali je mreža puteva suviše mala za grad u kojem živi više od 12 miliona ljudi.

Dugi niz godina grad se bori sa velikim saobraćajnim gužvama. Svako ko želi da petkom ode u vikendicu, treba da ima „vreme i nerve“, ističe autor teksta.

Prošle godine više od 20.000 ljudi u Rusiji je poginulo u saobraćajnim nesrećama, što je šest puta više nego u Nemačkoj. Ovo se dešava, između ostalog, zbog „načina na koji Rusi voze“.

„Sa jezom se prisećam noćnog putovanja u taksiju u Moskvi, kada je vozač Jermenin jurio po ruskoj prestonici kao da ga neko goni“, piše Balin.

Na pokušaj autora da se veže, vozač je odgovorio „sa prezrivim uzdahom“ i pokazao na ikonu koja je visila u automobilu.

„U Rusiji se vozači više oslanjaju na ikone Isusa, Marije i Nikolaja Čudotvorca nego na pojas i vazdušne jastuke“, naglašava autor.

Tokom „najavanturističkijeg putovanja u Rusiji“ iz Sankt Peterburga u Moskvu, vozač je nagazio pedalu gasa „do kraja“. Približavajući se Moskvi vozač je, pošto je saobraćaj bio gust, počeo da vozi slalom i „otvorio dve nove trake: jednu za suprotan smer i drugu — desno od zaustavne trake“.

Na kraju je ipak morao da uspori — kočnice su počele da otkazuju i do Moskve je morao da koristi ručnu kočnicu. Predlog da ga doveze do kuće autor je odbio i otišao do najbliže stanice metroa.

„Iako je i u metrou gužva, u Moskvi je ono ipak najsigurnije prevozno sredstvo“, zaključio je novinar „Standarda“.

(Kurir.rs/Sputnjik)

Foto AP