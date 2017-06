DAJANA HTELA DA SE UBIJE POSLE UDAJE ZA ČARLSA: Probala da iseče vene, a niko je nije razumeo

Nakon razvoda, princeza Dajana od Velsa autoru Endrju Mortonu ispričala je sve o svom životu, do najsitnijih detalja opisujući svoj nesrećni brak sa princom Čarlsom i život u kraljevskoj porodici.

Knjiga "Dajana: Njena istinita priča" izašla je pre njene smrti, a 20 godina kasnije ponovno je objavljena u Velikoj Britaniji uz dodatke - originalne transkripte u kojima Dajana svojim rečima opisuje svoj život.

Počinje sa venčanjem za Čarlsa, za kog se udala 1981. godine.

"Dva dana pre imali smo generalnu probu i bila su upaljena sva svetla u katedrali Svetog Pavla. Tek tada sam shvatila kako će izgledati taj dan i počela sam da plačem. Kamila mi je bila u glavi sve vreme. Pokušavala sam da budem zrela, ali nisam mogla da prestanem da mislim na njihovu aferu, a nisam imala sa kim da pričam. Veče pre imala sam napad bulimije. Pojela sam sve na šta sam naišla u kući gde sam spavala sa sestrom. I sve sam povratila", ispričala je Dajana. Naredni dan probudila se potpuno mirna, iako je spavala tek nekoliko sati.

"Dok sam hodala do oltara pogledom sam tražila Kamilu. Znala sam da je tamo. Videla sam je kad sam se vraćala, kad je sve bilo gotovo. Bila je bleda, sećam se njenog šešira sa velom i njenog sina koji je stajao na stolici. Ne mogu to da zaboravim. Sećam se da sam mislila da je čitava stvar jako histerična, čitavo to venčanje. Bila je to stvar koju odrasli ljudi rade, i tamo sam bila ja, Dajana, vaspitačica u vrtiću. Bilo je to suludo", rekla je princeza koja je tada bila jako zaljubljena u Čarlsa.

"Nisam mogla da prestanem da gledam u njega. Mislila sam da sam najsrećnija devojka na svetu, da će se on brinuti za mene. Kakva glupa pretpostavka!", izjavila je Dajana, koja je ubrzo shvatila da mužu nije na prvom mestu - uvek je prva bila kraljica Elizabeta II, njegova majka, zatim otac vojvoda Filip, kog se bojao, i baka Kraljica Majka. Tek onda Dajana. Na medenom mesecu Čarls je čitao sedam knjiga filozofa Lorensa van der Posta i insistirao da o njima raspravljaju i analiziraju ih za ručkom.

"Moja bulimija je bila sve gora i gora. Na medenom mesecu plakala sam svaku noć. Prejedala sam se i za dva minuta bilo bi mi muka od tolike hrane. Svaku noć sam sanjala Kamilu. Panično sam se bojala da je zove svakih pet minuta. Bila sam u užasnom stanju, ljudi su mi stalno govorili da izgledam kao duh, da mi se kosti vide. Pokušala sam sebi da isečem vene, a svi su doktori pokušali da mi daju antidepresive", rekla je Dajana, koju je spasla prva trudnoća, iako je praktično devet meseci patila od mučnine. Zbog toga je niko nije razumeo u kraljevskoj porodici.

"Niko od njih nije imao mučnine u trudnoći i ja sam postala problem, bila sam posebna, nije im bilo jasno zašto. Svi su žalili Čarlsa jer mu je tako teško sa mnom. Pokušavala sam sebi da kažem da sam normalna, da je sve to u redu što mi se događa", ispričala je princeza. Možda jedno od najbizarnijih otkrića u novim transkriptima je ono o dogovaranju termina za Vilijamovo rođenje.

"Htela sam da rodim što pre jer je medijski pritisak bio neizdrživ. Došla sam u bolnicu čim sam mogla. Sa Čarlsom sam jedva dogovorila termin kad je mogao uzeti dan pauze od svog posla kako bih rodila. Kad je kraljica došla da vidi Vilijama, pogledala ga je i rekla: "Hvala bogu, nema uši kao otac". Krštenje su dogovorili bez da su me pitali. Bilo je to tek šest nedelja nakon porođaja i bilo mi je užasno. Jedva sam izdržala", rekla je Dajana.

Princeza je u braku sa Čarlsom bila do 1996. godine, a tek nakon razvoda javnost je saznala kako je izgledao taj nesrećni brak. Čarls je obnovio vezu sa Kamilom, što Dajana nije mogla da izdrži.

