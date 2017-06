KRALJICA ODLOŽILA GOVOR: Laburisti tvrde da i dalje ima nade za pad Tereze Mej

Kraljičin govor kojim se tradicionalno otvara britanski parlament i izlaže zakonodavni program, odložen je na par dana, preneo je BBC.

Govor kraljice, koji zapravo sastavlja vlada, zakazan je za 19. maj, ali je odložen pošto konzervativci pregovaraju sa severnoirskom Demokratskom unionističkom partijom o podršci manjinskoj vladi pošto su na prošlonedeljnim izborima izgubili apsolutnu većinu, naveo je BBC pozivajući se na izvore.

Laburisti su ocenili da otkazivanje ceremonije, koja se inače planira mesecima unapred, pokazuju da je vlada premijerke Tereze Mej "u haosu".



BBC navodi da je jedan od razloga za otkazivanje govora to što on mora da bude napisan na pergamentu od jareće kože kome treba nekoliko dana da se osuši, i da to ne bi moglo da bude gotovo na vreme s obzirom na pregovore torijevaca sa severnoirskim unionistima.



Zbog planiranog Kraljičinog govora 19. juna, britanski ministar za pregovore o izlasku iz EU Dejvid Dejvis rekao je da će biti odložen zvaničan početak pregovora o Bregzitu koji je takođe zakazan za taj dan.



Dejvis je za Skaj njuz rekao da bi pregovori mogli početi sledeće nedelje, mada ne u ponedeljak.

